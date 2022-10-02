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藍營最強母雞 侯友宜、盧秀燕將為張善政站台

台灣新聞組／台北2日電
新北市長侯友宜晉身藍營人氣王，首度到台北市跨區輔選。（記者余承翰／攝影）
新北市長侯友宜晉身藍營人氣王，首度到台北市跨區輔選。（記者余承翰／攝影）

年底選戰倒數不到兩個月，相較北台灣戰況激烈，國民黨在台中市選情相對穩定，過去「決戰中台灣」氛圍不再，國民黨核心人士透露，國民黨主席朱立倫已向台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜兩大「母雞」請託，為中南部各縣市長參選人助選，最快10月底也將共同為桃園市長參選人張善政站台。

國民黨延續南北大串聯氣勢，各縣市也將連動拉抬。北台灣方面，藍營人士指出，桃園選情是重中之重，最近民調雖有下降，但仍微幅領先，無論在政策和政治面，最新規畫「北桃」連動，尤其議題面，台北市和桃園市陣營都將針對民進黨負面事件等弱點一起進攻呼應，爭取「討厭民進黨」票源。

該人士表示，台北市、新北市和桃園市在選情上，民進黨「劍走偏鋒」式的選舉戰術，有出現讓藍營加分的效果，而且此效果在北部都會會互相「外溢」影響，例如綠營對槓慈濟、民進黨台北市長參選人陳時中負面事件、媒體人周玉蔻爭議等，北、桃藍營已在規畫一起分進合擊，讓民進黨負面聲量繼續上升。

該人士也透露，國民黨桃園市長參選人張善政雖本身特性較溫和、偏「非政治咖」，但接下來也會加強對民進黨的批判火力，民進黨的抹黑戰術，已引起選民反感。

台中市長盧秀燕將全台助選。（記者黃仲裕／攝影）
台中市長盧秀燕將全台助選。（記者黃仲裕／攝影）

侯友宜、盧秀燕被視為藍營「最強母雞」，繼兩人合體輔選高雄市長參選人柯志恩後，侯友宜昨天首度跨區台北市為「小雞」站台，即便與國民黨政治天王同場，仍成人氣王，盧秀燕未來也將在台中召集十席「女力」縣市長參選人合體造勢，「探長」、「燕子」跨縣市輔選造勢，盼持續拉抬全台藍營選情。

國民黨主席朱立倫、前總統馬英九，媒體人趙少康、北市長參選人蔣萬安、副主席連勝文等藍營大咖，昨天都同場為北市議員參選人張斯綱站台，藍營支持者知道侯友宜要來壓軸，都不願意離開板凳，捨不得提早離場。媒體也問侯友宜，來北市輔選，是因蔣萬安母雞不夠強？侯友宜說，「蔣萬安很優秀，我們互相學習、互相砥礪」共同提出更好政見，讓大台北生活會更好。

盧秀燕近期兩度跨出台中市，先後到台南、高雄輔選，藍營評估，中台灣選情穩固，南投縣在許淑華加入後，從台中、彰化、南投、雲林到嘉義市，藍營靠女力穩住中台灣板塊，盧秀燕也成為藍營中台灣共主。

國民黨 民進黨 侯友宜

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