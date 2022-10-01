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「探長+燕子」侯友宜、盧秀燕成藍營輔選人氣王

記者楊正海、張曼蘋／台北即時報導
新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）被視為藍營「最強母雞」。（中央社）
新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）被視為藍營「最強母雞」。（中央社）

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕被視為藍營「最強母雞」，侯友宜昨天首度跨區為「小雞」北市議員參選人站台，與國民黨政治天王同台，仍成人氣王，盧秀燕近期頻頻跨縣市輔選，未來也將在台中召集十席「女力」縣市長參選人合體造勢，「漢子」、「燕子」跨縣市輔選造勢，盼拉抬全台藍營選情。

國民黨主席朱立倫、前總統馬英九，媒體人趙少康、北市長參選人蔣萬安、副主席連勝文等藍營大咖，昨天都同場為北市議員參選人張斯綱站台，藍營支持者知道侯友宜要來壓軸，都不願意離開板凳，捨不得提早離場。

台下不畏懼熱情的陽光，硬是拉椅子要坐在舞台前，就希望距離侯友宜近一點。侯友宜見狀說到「看到你們都沒有離開，真的好可愛」，支持者高呼「我們就是在等你」，讓侯友宜直呼「我好感動。」

朱立倫指出，藍營不管是中央助選團，或最強母雞侯友宜或盧秀燕，都是全面輔選，不怕民進黨掌握中央權力用各種方式打壓在野黨、用中央掌握權力各種資源輔選，實實在在腳踏實地來全力以赴。

盧秀燕近期兩度跨出去，先後到台南市為謝龍介、到高雄市為柯志恩輔選，尤其在高雄與新北市長侯友宜重現「漢子」、「燕子」合體造勢，有別於以往「政治絕緣體」的盧秀燕。政壇分析，盧秀燕跨縣市輔選，展現對「藍營一姐」的承擔，也為後2022的局勢測試聲量。

盧秀燕扮演藍營「最強母雞」，又是六都唯一女性市長，她的輔選計畫包含藍營提名的十席女性縣市長參選人，目前國民黨安排在10月底或11月初，將在台中召集十席女力參選人合體造勢。

藍營評估，中台灣選情穩固，在南投縣許淑華加入後，從台中、彰化、南投、雲林到嘉義市，藍營靠女力穩住中台灣版塊，盧秀燕也成為中台灣共主。

盧秀燕的守備範圍已跨出中台灣，她與謝龍介交流市政，為台南人抱屈「六都唯一沒有老人健保補助」的聲音，已在基層發酵；她前晚與侯友宜合體為柯志恩站台，也透過女力連線拉抬柯聲勢。

戰況激烈的一級戰區，盧秀燕已表明會到台北市為蔣萬安助選，時間仍在安排；她會到桃園市為張善政造勢，陷入「三腳督」苦戰的新竹市林耕仁，盧秀燕也會去站台。

侯友宜 國民黨 馬英九

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