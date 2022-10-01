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鏡電視審照爭議 柯文哲：府院裝鴕鳥 怎不提告？

記者楊正海、鍾維軒、張裕珍／台北1日電
台北市長柯文哲。（記者胡經周／攝影）
台北市長柯文哲。（記者胡經周／攝影）

鏡電視創辦人裴偉被流出三段錄音檔提到，鏡電視使用執照，背後有蔡英文總統和行政院長蘇貞昌的支持、撐腰，前立委蔡正元更批評裴偉，不過是一個知名度比較低的周玉蔻。台北市長柯文哲昨表示，「拿錢辦事，大家都曉得」，如果裴偉說的是真的，那麻煩了，如果是假的，總統府、行政院怎不提告？

柯文哲說，裴偉那個錄音檔出來，只有兩個情形要處理，第一，若講的是真的，這下麻煩了，不管是小英、蘇貞昌怎麼面對國人？真的是手伸進NCC去操控媒體；如果講的是假的，那不管總統府或行政院應該直接告裴偉，不然是怎樣？他這樣講，你們都裝惦惦（意指安靜）？

柯文哲說，這兩個只有一個，如果到現在為止，總統府都裝鴕鳥，假裝沒這件事，那應該裴偉的錄音帶就是真的，這真假哪有什麼困難，拿去刑事局做聲紋鑑定，半天就出來了嘛。所以這樣，不要再裝鴕鳥了，請總統府、行政院直接面對這問題。

鏡週刊曾報導民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉抄襲，民進黨新竹市黨部昨透過派送、夾報，發送10萬份鏡週刊六頁相關報導到家戶。民眾黨新竹市黨部昨抨擊是黑函，「不抹黑不會選」，不排除提告。

民眾黨新竹市黨部指出，昨一早就接到許多新竹市民通知，收到寫有「民主進步黨新竹市黨部印製、鏡週刊授權」的抹黑高虹安黑函，是先前「預警成真」。民眾黨市議員李國璋下午赴新竹市警察局報警。高虹安說，執政黨打壓在野黨無所不用其極，她已經針對鏡週刊報導提告，都還沒有開庭，就被民進黨以派送大量紙本文宣抹黑，這樣的負面選舉手段，不少選民都認為像回到十幾、20年前。

民進黨新竹市黨部主委陳建名表示，新竹市民有知的權利，新竹市黨部取得周刊授權，印刷品上也署名負責，新竹市民自有評判。

柯文哲 民進黨 警察

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