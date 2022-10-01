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侯友宜、盧秀燕、柯志恩合體 高雄誓師湧5萬人

記者徐白櫻、蔡容喬／高雄1日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）9月30日舉辦大型造勢晚會，包括新北市長侯友宜（左）與台中市長盧秀燕（右）三人合體造勢，盼拉抬選情。（記者劉學聖／攝影）
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）9月30日舉辦大型造勢晚會，包括新北市長侯友宜（左）與台中市長盧秀燕（右）三人合體造勢，盼拉抬選情。（記者劉學聖／攝影）

選戰倒數，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚首場萬人造勢，前總統馬英九、黨主席朱立倫等黨內大咖全現身力挺，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕與柯志恩首度大合體，支持者熱情搖旗高喊「北中雄全壘打」，期待柯志恩翻轉高雄。主辦單位喊出5萬人出席，雖不及四年前的韓流盛況，但士氣高昂。

九合一選舉剩下不到兩個月，各地選情逐漸升溫，9月30日國民黨在高雄舉辦大型造勢晚...
九合一選舉剩下不到兩個月，各地選情逐漸升溫，9月30日國民黨在高雄舉辦大型造勢晚會，現場氣氛熱絡。（記者劉學聖／攝影）

柯志恩感性提及，別人問民進黨這麼強不會怕嗎？她要反問「你們不會怕我怎麼會怕？」，她知道很多人不喜歡國民黨，但國民黨已學會教訓，現已退無可退，民進黨輸去新北不會疼，要讓民進黨失去高雄才會覺得痛，她承諾當選一定讓高雄更具國際競爭力。

「柯志恩大家族誓師大會」首位主講者由立法院前院長王金平透過影片喊話，他說，國民黨沒人也沒錢，但柯志恩學識俱佳，可帶領高雄走向國際化都市。馬英九、朱立倫、江啟臣及立委高金素梅等人接續助講。

馬英九砲轟陳其邁營造暖男形象全是虛假，他指高雄氣爆是高雄永遠的痛，事後因經濟部長張家祝備詢，時任立委的陳其邁痛罵張不參加頭七冷血、無恥，「這樣罵好嗎？」張部長隔天提辭呈讓他很難過。馬英九又指，九一八地震總統蔡英文念完講稿就離開引發眾怒，陳其邁卻不吭聲，因他是「小英男孩」。

江啟臣及鄭麗文等人也抨擊，高雄自殺高、失業率高，唯有柯志恩才能帶領高雄邁向更好的未來，無黨籍立委高金素梅昨晚也現身助講，並指她雖然是無黨籍，但也支持優秀的柯志恩翻轉高雄。

朱立倫說，民進黨選舉都用奧步，大家看到在台北蔣萬安，遇到惡質媒體人對蔣個人攻擊，包括爸爸和阿公都受攻擊，天下有這種事，桃園張善政一路做到行政院長，民進黨找不到縫隙，故意抹黑修理，要拜託大家11月26日用正義感、用選票支持國民黨的候選人。

柯志恩在「凍蒜」聲中進場，現場大合唱國旗歌與梅花歌曲，有大面國旗點燃現場高昂氣氛。壓軸為「漢子」侯友宜與「燕子」盧秀燕與柯志恩「三都合體」。盧與侯兩人卯足全力替柯拉抬，侯說，柯志恩重情重義，勇敢有志氣的女性，就連北漂到板橋許多里長均表達此次選舉要返鄉投給柯。

盧秀燕說，柯志恩跟她有三點很像，第一，她以前當記者得到金鐘獎最佳採訪獎，柯以前也主持世界性節目，得過金鐘獎教育文化類，第二，兩人都是立委出身，第三他們都是媽媽，媽媽是勇敢的、守護的、可依賴的。

國民黨 民進黨 馬英九

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