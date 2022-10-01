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府院護航鏡電視？蘇貞昌：不必查 藍：公然下指導棋

記者程遠述、林縉明、侯俐安／台北1日電
行政院長蘇貞昌（左）9月30日在立法院答詢時否認對鏡電視案施壓。（記者曾吉松／攝影）
行政院長蘇貞昌（左）9月30日在立法院答詢時否認對鏡電視案施壓。（記者曾吉松／攝影）

鏡電視政治風波持續延燒，股東裴偉談話錄音檔直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，在野黨追查府院是否介入。民眾黨立委賴香伶昨天在立法院會質詢此案，行政院長蘇貞昌強調，第三人（裴偉）在外講什麼話，不是總統、院長能控制，「也不必去查」。引發國民黨抨擊唾面自乾，「公然在國會殿堂下指導棋」。

賴香伶昨天追查鏡電視案，她質詢時先問NCC主委陳耀祥，到底蔡英文總統和蘇貞昌，有沒有向他施壓，要求鏡電視申請執照「不要拖過公投後」？蘇貞昌、陳耀祥同台答詢時，接連否認。

陳耀祥強調，他不清楚裴偉發言真假，「裴先生怎麼講是他的事」，但「蘇院長沒有給我施壓」，並強調鏡電視申請執照的審查沒有問題。他說，檢調已啟動調查，若有需要傳訊他都配合。

賴香伶再問蘇貞昌，有沒有找過陳耀祥？蘇貞昌答詢「沒有」。賴香伶追問，是否認為被揭露的錄音檔，是裴偉等人故意被錄音、變造要詆毀府院？

蘇貞昌表示，「第三人在外面講什麼話，不是總統、院長能控制，也不必去查」，他說，錄音檔的真實與否，連當事人間都有爭執，也已說是變造、並採取法律行動，他認為，「拿一個連當事人間都有爭執的東西來問院長、總統，是不對的」。

蘇貞昌昨受訪時也重申，NCC是獨立機關依職權獨立運作，從不干預，不要扭曲刻意散布謠言。相關質疑他已經在總質詢明白答覆，如有違法事項，民眾也都可以提供資料，依法作業，但不要扭曲刻意散布謠言。

針對蘇貞昌稱「不必去查」，國民黨立委洪孟楷表示，民進黨的雙重標準從以前到現在都一直令人不齒。這次NCC錄音檔事件，蘇貞昌愈是輕描淡寫，愈是讓大家去懷疑心中有鬼。過去只要提到假新聞，蘇都可以立刻立案調查，包括蘇貞昌「摔筆事件」，刑事警察局三天內就可以查出轉傳影片的人，「這種高效率怎麼這一次完全看不到？」國人都在看蘇貞昌要唾面自乾到什麼程度。洪孟楷呼籲民進黨不要阻擋成立新設新聞台弊端調查小組，給國人一個真相和交代。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，蘇貞昌學法律、當過律師，身為行政院長，「你說不必查，檢調怎麼敢查？」等於利用機會在國會殿堂，對有爭議的涉己不法案件公然下指導棋，此發言極度不當也不應該。

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