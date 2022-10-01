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新聞評論／3戰線都告急 蔡英文尚在位英系敗相已露

重磅快評
隨著英系擴大版圖受阻，蔡英文執政最後兩年的黨內派系角力將更白熱化。示意圖。（本報資料照片）
隨著英系擴大版圖受阻，蔡英文執政最後兩年的黨內派系角力將更白熱化。示意圖。（本報資料照片）

年底九合一選舉將至，但民進黨派系布局眼光早已瞄準2024年之後的「後小英時代」，又以英系動作最為積極，除了確保在下一階段持續保有影響力，更有避免權力更迭後被清算的「超前部署」；但近來政壇一連串發展，卻都對英系很不利，蔡英文都尚未跛腳，黨內當權派先敗象已露。

英系建構的三大安全堡壘，除了要在地方選舉中力求突破，並藉由掌握媒體緊握話語權，根本上還是要持續衝擊2024大位；不過三條戰線目前都告急。

鏡電視風暴再起，府院被質疑介入媒體審照個案，背後一直沒直接浮出檯面的關鍵人，也就是裴瑋口中的「總統旨意」，正是英系掌門人洪耀福。但英系能否代表蔡總統意志，連黨內都多有質疑。

據悉，蔡總統曾經不止一次在黨內人士面前，要求英系要角不要再自稱「英系」，於是才有了英系自稱「挺英系」的說法；但這群人仍不斷對黨內外宣稱，能代表蔡總統意志就是洪耀福。

過去英系在地制法等政策立場上，不完全與蔡英文同調，即被質疑是「打著英系在反英」，如今更是牽涉總統直接介入獨立機關的大醜聞，錄音事件被揭露後，是否拿著總統人馬招牌到處招搖撞騙，相關情勢已升高，除了黨內高度關注，也勢必影響蔡英文對這群禁衛軍的看法。

英系的另一戰線為拓展地方選舉勢力版圖，其中又以台北市為核心利益，砸下重金不說，更強勢主導選舉走向，表面上選戰團隊跨派系組成，實為英系隻手遮天。

絕對握權意味著絕對負責，陳時中團隊核心幹部心知肚明，選情近兩個月來從沒好過，幾波宣傳戰失利英系自然難辭其咎。更有甚者，本來就已經「住院觀察」的選情，近日被周玉蔻暴走言行一傷，直接住進「加護病房」。若台北市最終沒能拿下，英系形同少了未來重要根據地，遑論再坐大。

英系未來布局最根本的問題，則是競逐2024總統大位的賽場上，已大幅落後給在黨內有敵對關係的賴清德陣營。台北市長選戰，英系原來堅持肥水不落外人田，對有可能的勝選相當保護，深怕賴清德前來輔選稀釋掉了戰功；但隨著選情轉壞，這部分想法也產生了轉變，賴甚至已安排出席陳時中競選總部成立大會，背後反映出的政治訊息即為，英系已無力阻擋賴清德在全台為2024鋪路的輔選列車。

民進黨向來有派系共治的文化，如今隨著英系自去年以來一路擴大版圖的攻勢受阻，蔡英文執政最後兩年的黨內派系角力，將更白熱化。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

蔡英文 賴清德 陳時中

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