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「虹安換萬安」與柯同台除謠言？黃珊珊：兩人彼此信任

記者徐偉真／台北1日電
無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天到關渡宮出席「全國舞龍舞獅錦標賽」。（記者徐偉真／攝影）
無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天到關渡宮出席「全國舞龍舞獅錦標賽」。（記者徐偉真／攝影）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天將和台灣民眾黨主席柯文哲同台參加多場活動，由於日前才有媒體報導國民黨和民眾黨「虹安換萬安」，兩人今天同台受到矚目。黃珊珊今天說，她常和柯文哲同台也常見到市長，兩人間的信任不需要靠同台來證明，不用搞分化及政治分贓，選民不會接受。

日前有媒體人在臉書上分析，國民黨會在新竹支持民眾黨的市長參選人高虹安勝選，以換取國民黨台北市長參選人蔣萬安拿下台北。黃珊珊今天將和柯文哲同台參加多場民眾黨議員參選人競選總部成立大會，也會出席多場活動。

黃珊珊說，她常和柯文哲同台，也常見到柯，兩人間的信任不用靠同台來證明，不用搞分化，這年代也不會有人搞政治分贓，選民不會接受，不用再搞這樣莫名的傳言，「那兩個黨不知道在急什麼」，而她昨天下午出席的活動時間和柯文哲錯開，黃珊珊也說因為彼此時間的安排不同，雖沒碰到但兩人常聯絡。

黃珊珊今天將替時代力量港湖區議員參選人陳志明站台，媒體詢問她的子弟兵陳宥丞也參選港湖，幫陳志明站台是否要爭取更多第三勢力支持？黃珊珊說，她參選要超越藍綠，希望爭取最大市民認同，陳宥丞擔任她助理24年，她做什麼陳宥丞都很清楚，議員席次是多席次，她希望有更多優秀的人進入市議會，這很正常，希望大家把選舉當成一場嘉年華會，不要變成你死我活，每個人都要爭取最多市民的認同。

民進黨台北市長參選人陳時中競總今天成立，蔡英文總統、副總統賴清德等人都將站台；黃珊珊說，她認為最「大咖」的是台北市民，市民才是這場選舉最重要的對象，每個人都找大咖，重點是本人，市民是選候選人不是選大咖。

黃珊珊昨天在媒體專訪中提到以無黨籍參選是因為親民黨是娘家，無法拋棄；黃珊珊說，她用無黨籍參選，就會用無黨籍吸納更多人才，希望組成聯合政府，各黨各派的人都會重用，也希望大家不要再用狹隘的黨派來想，台灣政黨政治已經走到瓶頸，柔性政黨、跨越黨派是未來必須互相合作，重點在於要做些什麼事，理念相同的人都可以合作。

柯文哲 國民黨 陳時中

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