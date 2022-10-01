又傳藍白合 高虹安換蔣萬安？柯文哲：老想棄保沒出息

民眾黨新竹市長參選人高虹安。（本報資料照片）

年底九合一選舉倒數，又傳出「藍白合」，國民黨 在新竹支持民眾黨新竹市長參選人高虹安，換民眾黨在台北支持國民黨台北市長參選人蔣萬安。台北市長柯文哲 昨指出，傳聞不是今天才有，選舉要靠自己的能力，「老是在想人家棄保給你，太沒出息了。」柯更批民進黨 剷除異己的作法，就是抹紅，但他是本土派，台灣不能被民進黨搶走。

至於是不是都是綠營放話？這波操作是刻意分化？柯文哲說，其實台灣真的支持統一的大概3％，另97％的人維持現狀，或維持現狀以後再決定，民進黨的選戰策略就是「只要反對他的」，想辦法把他打成那3％，就把他抹紅變那3％。

所以絕對不可以讓「台灣」，變成讓民進黨搶去，他也知道民進黨的宣傳戰略就是這樣，反對他們的就是「統」的，但「拜託，我們還是本土派的，只是看不過你貪汙的樣子」。

針對「藍白合」傳聞，蔣萬安說，這個傳聞大家都已經聽膩了，他強調，選舉剩不到60天，將持續一步一腳印，了解民眾的需求，端出政策牛肉，要成為市民朋友心中最好的選擇。

「完全沒聽說過藍白合的交換說」，高虹安表示，參選人都是認真打選戰，像是台北市的黃珊珊在多場記者會、活動都很努力認真跑基層，認為是綠營不斷放出棄保、交換的消息「民點黨在急什麼」，參選人努力跑基層，但民進黨卻每天思考在棄保、誰換誰，這不是正常選舉現象。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，「新竹市民更不是利益交換的籌碼」。她說，身為一個市長參選人應該有充分信心，拿出政策、城市願景爭取市民的支持，讓新竹市民做選擇，而非提出政黨間的利益交換，如果高虹安對自己沒信心而要接受利益交換，她認為新竹市民、城市願景都不是可作為利益交換籌碼。