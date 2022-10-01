中選會主委出席蔡適應活動 挨批不中立、一錯再錯

民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應9月30日舉辦雞籠城隍文化祭美食節，行政院長蘇貞昌（左）到場支持，中選會主委李進勇（後右）也出席記者會，在場眾人議論恐有「行政不中立」疑慮。（記者曾吉松／攝影）

為推廣基隆美食 及文化，民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應昨舉辦「2020雞籠城隍文化祭美食節」，大咖部會首長出席，中選會主委李進勇也在其中，被質疑行政不中立。國民黨 立委曾銘宗批評，接近選舉的節骨眼，李進勇出席參選人舉辦的活動非常不合適。民眾黨立委張其祿也說，李身為中選會主委更要注意行政中立，活動不能亂參加。

中選會事後發布新聞稿回應，李進勇是在立院備詢結束後，中午休息時間以「前市長身分」前往關心，且該活動不是蔡適應所舉辦，是民間文化及美食推廣活動，並非選舉造勢活動。

立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌昨天都到場，游錫堃致詞，推動基隆建設需要中央跟地方合作，蔡適應擔任立委期間推動捷運 汐止民生線、改善自來水漏水率等，可以說是打拚最多的立委，懇請大家多多支持。

蘇貞昌也大力稱讚蔡適應，蔡適應很體貼，因為他上午在立法院備詢，備詢後立刻有東西可以吃，很感謝，且蔡適應為基隆建設、文化打拚，希望大家都能夠支持蔡適應，相信基隆有好的將來。

活動有如造勢大會，不少部會首長出席，包括經濟部長王美花、文化部長李永得、陸委會主委邱太三、僑委會委員長童振源等人，其中，李進勇身為中選會主委，出席有參選人身分的立委所舉辦的活動，引發行政不中立的質疑。

雖然中選會回應，並非蔡適應舉辦的活動，更不是選舉造勢。不過，根據蔡適應辦公室前天發出的採訪通知，立法委員蔡適應與基隆護國城隍廟、苗栗縣城隍廟共同於立法院舉辦「2020雞籠城隍文化祭美食節─古早味小吃記者會」，邀請部會首長與立院同仁共襄盛舉，顯然與中選會所指非蔡適應舉辦的活動，說法有所出入。

「這當然是競選活動」，曾銘宗批評，李進勇出席參選人活動非常不適合，事後還透過中選會發布不實的新聞稿想要掩蓋，奉勸李進勇不要一錯再錯。