我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

中選會主委出席蔡適應活動 挨批不中立、一錯再錯

記者林縉明／台北1日電
民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應9月30日舉辦雞籠城隍文化祭美食節，行政院長蘇貞昌（左）到場支持，中選會主委李進勇（後右）也出席記者會，在場眾人議論恐有「行政不中立」疑慮。（記者曾吉松／攝影）
民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應9月30日舉辦雞籠城隍文化祭美食節，行政院長蘇貞昌（左）到場支持，中選會主委李進勇（後右）也出席記者會，在場眾人議論恐有「行政不中立」疑慮。（記者曾吉松／攝影）

為推廣基隆美食及文化，民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應昨舉辦「2020雞籠城隍文化祭美食節」，大咖部會首長出席，中選會主委李進勇也在其中，被質疑行政不中立。國民黨立委曾銘宗批評，接近選舉的節骨眼，李進勇出席參選人舉辦的活動非常不合適。民眾黨立委張其祿也說，李身為中選會主委更要注意行政中立，活動不能亂參加。

中選會事後發布新聞稿回應，李進勇是在立院備詢結束後，中午休息時間以「前市長身分」前往關心，且該活動不是蔡適應所舉辦，是民間文化及美食推廣活動，並非選舉造勢活動。

立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌昨天都到場，游錫堃致詞，推動基隆建設需要中央跟地方合作，蔡適應擔任立委期間推動捷運汐止民生線、改善自來水漏水率等，可以說是打拚最多的立委，懇請大家多多支持。

蘇貞昌也大力稱讚蔡適應，蔡適應很體貼，因為他上午在立法院備詢，備詢後立刻有東西可以吃，很感謝，且蔡適應為基隆建設、文化打拚，希望大家都能夠支持蔡適應，相信基隆有好的將來。

活動有如造勢大會，不少部會首長出席，包括經濟部長王美花、文化部長李永得、陸委會主委邱太三、僑委會委員長童振源等人，其中，李進勇身為中選會主委，出席有參選人身分的立委所舉辦的活動，引發行政不中立的質疑。

雖然中選會回應，並非蔡適應舉辦的活動，更不是選舉造勢。不過，根據蔡適應辦公室前天發出的採訪通知，立法委員蔡適應與基隆護國城隍廟、苗栗縣城隍廟共同於立法院舉辦「2020雞籠城隍文化祭美食節─古早味小吃記者會」，邀請部會首長與立院同仁共襄盛舉，顯然與中選會所指非蔡適應舉辦的活動，說法有所出入。

「這當然是競選活動」，曾銘宗批評，李進勇出席參選人活動非常不適合，事後還透過中選會發布不實的新聞稿想要掩蓋，奉勸李進勇不要一錯再錯。

美食 國民黨 捷運

上一則

鏡電視審照爭議 柯文哲：府院裝鴕鳥 怎不提告？

下一則

林秉樞僅判2年10月 高嘉瑜哽咽：判太輕要上訴

延伸閱讀

鏡電視爭議 藍批台版水門案：世界級醜聞

鏡電視爭議 藍批台版水門案：世界級醜聞
周玉蔻辣新聞 未查證就評論 NCC開罰40萬

周玉蔻辣新聞 未查證就評論 NCC開罰40萬
基隆選情╱黃國昌控施壓賤賣國土 蔡適應：打錯人

基隆選情╱黃國昌控施壓賤賣國土 蔡適應：打錯人
台立委王定宇：台灣地位提升

台立委王定宇：台灣地位提升

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機