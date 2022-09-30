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教官退出校園 2023大限早移除

記者趙宥寧／台北30日電
教育部原打算讓教官在2023年8月1日退出校園，但最後將此落日條款移除，改成自然離退。（本報資料照片）
教育部原打算讓教官在2023年8月1日退出校園，但最後將此落日條款移除，改成自然離退。（本報資料照片）

教官退出校園因日前民進黨中常會提出討論又成焦點。據聯合報追查，教育部原預告修法2023年8月1日為落日大限，但歷時兩年討論，考量教官工作權與校園安全，教育部最後正式公告已將此日程移除，改讓教官自然離退。若不考慮晉任或轉職等因素，教育部預估軍訓教官要到2030年才會全部退役。

且屆時校園安全改由學務創新人力（校安人員）接手，但有不少學創人力是由退役教官轉任，只是脫下軍服換便服，有高中教師形容該政策根本是「形式主義」。

教育部學務司長吳林輝受訪說，目前平均一年約400名軍訓教官退役，但教官在校服務仍可晉任，晉一位階要再晚4年退役，若不考慮晉任或轉職因素，估2030年全退役。不過雖未再設落日條款，但從2017年已停招新教官。

教官退出後，學校須要改聘學創人力銜接校安業務。但目前全國約有1600位學創人力，其中約900位是軍訓教官轉任。

有高中教官說，教官退休轉任學創人力，薪資最高不到3萬3000元，吃力不討好，會轉任都是對學校有感情、服務有熱忱。另近年許多學校陸續從師培管道聘任國防教師，但該教官說，國防教師對軍事政策不一定了解，尤其國防教育課程會安排實彈射擊，常須借助教官經驗共同備課。

教育部 退休 民進黨

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