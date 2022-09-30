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蔡英文挺教官留校園 挨批選舉語言

記者趙宥寧、蔡晉宇／台北30日電

民進黨中常會日前討論教官是否留在校園議題，有與會者轉述，民進黨主席蔡英文提到，有支持者說教官留在校園也不錯，可以教學生基本的軍事知識，但此說法，現職教官不埋單，直說民進黨是當初要教官退出校園的始作俑者，蔡總統如今這樣說恐只是選舉時的政治語言。

立法院早在2013年附帶決議要讓教官陸續退出校園。但民進黨中常會日前邀台灣民主實驗室理事長沈伯洋專案報告「全民防衛」，蔡英文在會中說，全民國防須透過全體國民參與，打造最堅實、韌性的防衛戰力；還說有很多人跟她反映，為什麼教官要退出校園？更稱很多人跟她說「教官千萬不能退出校園」，留在校園可教學生基本軍事知識。

有高中教官說，當初要「威權」離開校園的始作俑者，就是民進黨，蔡主席「說忘就忘」？另名高中教官說，蔡主席這說法恐只是選舉時的政治語言；他還說，民進黨過去高喊黨政軍退出校園，認為教官在校園內會對學生有黨國思想改造的疑慮，但其實時代已轉變，教官現在任務是負責教全民國防教育，還要維護校園安全、輔導學生生活常規，無關「思想改造」。

對此，民進黨黨務主管表示，蔡總統當然清楚基於民進黨長期主張去威權化的基礎，應朝向教官退出校園方向進行，並非質疑此政策；至於中常會拋出問題，重點在於教官目前在校園中扮演的功能性，未來應要有配套做銜接，如此也才能讓支持者安心。

民進黨 蔡英文 教育

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