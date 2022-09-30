新聞評論／執政者飼鷹馴犬 NCC圈起權力樂園

鏡電視申設過程黑幕重重。(記者林伯東／攝影)

鏡電視取得執照遭爆料是來自「總統的旨意」，申設過程黑幕重重，不只主管的國家通傳會NCC內神通外鬼，吹哨者向司法機關多方檢舉盡皆石沉大海。官商清白都有待司法證明。雖然府院否認黑手，NCC自稱嚴謹，鏡電視股東裴偉也聲明未受特殊禮遇，但外界卻不難看出，NCC用形式的重重把關，為執政者打造實質的權力樂園 。

裴偉喊冤說，若真有通天本領施壓總統府和行政院，何以鏡電視申設耗時26個月，是NCC歷來審查最長案件，還附加最嚴格附款？但神祕錄音檔有答案：蔡英文總統就是這樣指示行政院長蘇貞昌的：「這件事情人家已經做了最嚴格的處理……沒有理由去拖人家，你一定要趕快去處理」。雖然蘇貞昌強調總統和他講話不會用這樣口氣，但表面看來，NCC的確「嚴格」，鏡電視果然「酸楚」。

NCC 10年只發一張電視台執照，看似嚴謹，但現實卻是鬧出「總統級醜聞」。且不說先前中天關台、華視頂替，都按外流密件揭露的總統府劇本演出；鏡電視發照審查時，部分評委提出「不同意見書」，質疑資金難執行營運計畫，豈料鏡電視取照後就傳出資金快燒光，催促通過上架案，足證發照是政治決定，無視專業意見。而鏡電視申換董事長未獲准，竟還能再闖關上架有線電視，難道NCC又秉了誰的旨意？

黨政介入媒體不顧吃相的嘴臉，凸顯繁複的審查程序、牛毛般的規定，只是人治的遮羞布；法相莊嚴的審查會，不過是背書黨政染指媒體的橡皮圖章。尤其衛星廣播電視事業相關法規有如流刺網，蔡政府已藉此寫下民主紀錄：關掉一家新聞台。表面上是對家族介入媒體經營、政治立場偏頗等公器私用問題向業界示警；然外界普遍質疑，中天是因政治不正確才被關台。蔡總統與蘇揆都稱沒介入，尊重獨立機關；但府院精挑「聽話的陳耀祥」接掌NCC，這獨立機關實為獨立於民主之外，奉旨辦事。

兩年來，新聞台已成綠營派系標配，政爭無役不與，新聞台黃金頻段為綠營中常委電視台擴大，家族利益與執政黨結合便不算家族經營。九成以上新聞台是綠友友，他們雖不學中天集中報導一個人的新聞，但卻聯手為執政黨報喜不報憂，同聲撻伐抹紅在野黨，這難道比中天符合多元價值？

NCC重罰中天時，理由是檢舉者眾，業者屢犯不改。但如今民眾檢舉有增不減，偏頗內容常態化，卻不見陳耀祥有何作為。即便周玉蔻為拉抬陳時中 選情，在民視連日抹紅黑黃，NCC也是等到受害者崩潰民憤滔天後才稱「依法調查」。尤其可議的是，NCC突然開罰，民眾以為針對中姐被抹黃案，其實是去年台中立委補選時的造謠舊案，這還是18案只辦其一。NCC將妨礙選舉的案子冷凍9個月，形同護航綠營候選人，現在撈出舊案消民怨，替蔡政府切割解圍，還是在為綠營選情救火。

NCC管理有線電視，從申設到評鑑、換照設下三年一小審、六年一大審，配合台灣兩年一次大選，這套管理讓申設者遞出投名狀找政治靠山，既有業者若無站邊則擔心政府查水表罰款撤照，綠媒們卻可不經查證，甚至與接受政府預算 餵養的文字媒體一條龍合演選舉打手。

上千條法律嚴管衛星廣播電視，市場反而愈趨混亂，蔡政府自豪提升新聞自由，卻是新聞可信度、人權最低之時。NCC建構的媒體秩序裡，只見執政者飼鷹馴犬的權力遊戲，麥克風被交給黨的打手，任其傷害無辜撕裂社會。