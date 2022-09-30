我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

新聞評論／執政者飼鷹馴犬 NCC圈起權力樂園

聯合報社論
鏡電視申設過程黑幕重重。(記者林伯東／攝影)
鏡電視申設過程黑幕重重。(記者林伯東／攝影)

鏡電視取得執照遭爆料是來自「總統的旨意」，申設過程黑幕重重，不只主管的國家通傳會NCC內神通外鬼，吹哨者向司法機關多方檢舉盡皆石沉大海。官商清白都有待司法證明。雖然府院否認黑手，NCC自稱嚴謹，鏡電視股東裴偉也聲明未受特殊禮遇，但外界卻不難看出，NCC用形式的重重把關，為執政者打造實質的權力樂園

裴偉喊冤說，若真有通天本領施壓總統府和行政院，何以鏡電視申設耗時26個月，是NCC歷來審查最長案件，還附加最嚴格附款？但神祕錄音檔有答案：蔡英文總統就是這樣指示行政院長蘇貞昌的：「這件事情人家已經做了最嚴格的處理……沒有理由去拖人家，你一定要趕快去處理」。雖然蘇貞昌強調總統和他講話不會用這樣口氣，但表面看來，NCC的確「嚴格」，鏡電視果然「酸楚」。

NCC 10年只發一張電視台執照，看似嚴謹，但現實卻是鬧出「總統級醜聞」。且不說先前中天關台、華視頂替，都按外流密件揭露的總統府劇本演出；鏡電視發照審查時，部分評委提出「不同意見書」，質疑資金難執行營運計畫，豈料鏡電視取照後就傳出資金快燒光，催促通過上架案，足證發照是政治決定，無視專業意見。而鏡電視申換董事長未獲准，竟還能再闖關上架有線電視，難道NCC又秉了誰的旨意？

黨政介入媒體不顧吃相的嘴臉，凸顯繁複的審查程序、牛毛般的規定，只是人治的遮羞布；法相莊嚴的審查會，不過是背書黨政染指媒體的橡皮圖章。尤其衛星廣播電視事業相關法規有如流刺網，蔡政府已藉此寫下民主紀錄：關掉一家新聞台。表面上是對家族介入媒體經營、政治立場偏頗等公器私用問題向業界示警；然外界普遍質疑，中天是因政治不正確才被關台。蔡總統與蘇揆都稱沒介入，尊重獨立機關；但府院精挑「聽話的陳耀祥」接掌NCC，這獨立機關實為獨立於民主之外，奉旨辦事。

兩年來，新聞台已成綠營派系標配，政爭無役不與，新聞台黃金頻段為綠營中常委電視台擴大，家族利益與執政黨結合便不算家族經營。九成以上新聞台是綠友友，他們雖不學中天集中報導一個人的新聞，但卻聯手為執政黨報喜不報憂，同聲撻伐抹紅在野黨，這難道比中天符合多元價值？

NCC重罰中天時，理由是檢舉者眾，業者屢犯不改。但如今民眾檢舉有增不減，偏頗內容常態化，卻不見陳耀祥有何作為。即便周玉蔻為拉抬陳時中選情，在民視連日抹紅黑黃，NCC也是等到受害者崩潰民憤滔天後才稱「依法調查」。尤其可議的是，NCC突然開罰，民眾以為針對中姐被抹黃案，其實是去年台中立委補選時的造謠舊案，這還是18案只辦其一。NCC將妨礙選舉的案子冷凍9個月，形同護航綠營候選人，現在撈出舊案消民怨，替蔡政府切割解圍，還是在為綠營選情救火。

NCC管理有線電視，從申設到評鑑、換照設下三年一小審、六年一大審，配合台灣兩年一次大選，這套管理讓申設者遞出投名狀找政治靠山，既有業者若無站邊則擔心政府查水表罰款撤照，綠媒們卻可不經查證，甚至與接受政府預算餵養的文字媒體一條龍合演選舉打手。

上千條法律嚴管衛星廣播電視，市場反而愈趨混亂，蔡政府自豪提升新聞自由，卻是新聞可信度、人權最低之時。NCC建構的媒體秩序裡，只見執政者飼鷹馴犬的權力遊戲，麥克風被交給黨的打手，任其傷害無辜撕裂社會。

陳時中 樂園 預算

上一則

黑白集／陳菊致敬安倍銅像 是榮？是辱？

下一則

台央行總裁：任內不會管制外匯

延伸閱讀

府院介入鏡電視案？前董座陳建平：錄音檔是真的

府院介入鏡電視案？前董座陳建平：錄音檔是真的
周玉蔻辣新聞 未查證就評論 NCC開罰40萬

周玉蔻辣新聞 未查證就評論 NCC開罰40萬
新聞評論／綠媒共生體系 狗仔頭、蔡、蘇 誰在說謊？

新聞評論／綠媒共生體系 狗仔頭、蔡、蘇 誰在說謊？
新聞眼／府院冷處理 鏡電視醜聞添疑雲

新聞眼／府院冷處理 鏡電視醜聞添疑雲

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
台行政院拍板邊境二階段開放，29日起，每周入境旅客人次從5萬調升至6萬人次，入境採檢改採快篩。圖為桃園機場檢疫人員確認旅客入境檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

台29日起「微解封」 3+4前3天可1人1室 全面恢復免簽

2022-09-22 17:49

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有