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鏡電視爭議 藍批台版水門案：世界級醜聞

台灣新聞組／台北30日電
鏡電視案被質疑為「台版水門案」。(本報資料照片)
鏡電視案被質疑為「台版水門案」。(本報資料照片)

國民黨立委賴士葆、曾銘宗昨天質詢指出，鏡電視案是「台版水門案」，要求檢調主動調查；法務部長蔡清祥說，檢察行政不宜介入個案，但會提供立委訊息交由檢察官判斷。國民黨主席朱立倫說，「這是國家級的醜聞」，鏡電視長期以來的內鬥，蔡英文總統就是背後最重要的撐腰者，行政院長蘇貞昌敢不敢承諾，如果有施壓就立刻下台？

朱立倫並轟國家傳播通訊委員會（NCC）已完全沒有功能，淪為民進黨的新東廠，絕對應該廢除。

鏡電視政治風暴持續擴大，立委陳椒華日前公布錄音檔，曝光前董座裴偉直指府院高層介入鏡電視後，另一位前董座陳建平也發出聲明，證明錄音檔就是裴偉的聲音。鏡電視三位董事和一位監事近日則發難，打算撤換現任董事長鄭優，且已將說明送至NCC。

賴士葆說，黨政高層介入鏡電視案，有官員將檢舉函交給鏡電視，這是台灣版水門案，檢調難道不該介入？若調查結果沒有此事，可還蔡總統、蘇貞昌清白。公家部門收到檢舉函，對檢舉內容有保密義務，卻有官員將檢舉函交給當事人，「這是世界級醜聞」。

法務部檢察司長黃謀信說，檢察行政未收到檢調單位調查鏡電視案訊息；調查局長王俊力表示，若有涉及刑事犯罪，屬調查局業務職掌，會依法偵辦。

國民黨桃園市長參選人張善政說，民進黨統治方式下，願意監督政府的媒體不是被關台就是面臨被移頻，鏡電視案確實是總統級、國家級醜聞。

民眾黨立委蔡壁如指出，鏡電視最大的問題在於政治黑手介入和民進黨政府「綠化媒體」，就算換掉現任董事長鄭優，後面還會有「好幾個鄭優」。鄭優是之前蘇貞昌派任的中華電信董事長，和蔡英文、蘇貞昌關係都不錯，在此時要鄭優下台「止血」意味濃厚；如果不能把幕後的黑手揪出來，將對台灣民主政治造成極大威脅。

國民黨台北市議員參選人楊植斗昨至大門潑綠色油漆，抗議「NCC甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色」。楊潑漆後留在現場，被警方依毀損罪及違反廢棄物清理法送辦，台北地檢署昨訊後請回。

NCC則指鏡電視董監事變更案仍在審理，將依規定辦理，其他不便說明。鏡電視發聲明表示董事會運作正常，無撤換董事長之議，鄭優非常重視增資問題，並研商發行新股方案，將擇期召開董事會。

據指出，鏡電視內外交迫，外有政治風暴，內有巨大財務壓力，預計財務只能撐到11月，大股東急著與裴偉派切割，屆時鄭優因要提出增資計畫，勢必得開董事會，但一旦開了，會不會被其他董事突襲式「逼宮」下台，成為一大變數。

台北市議員參選人楊植斗29日前往國家通訊傳播委員會（NCC）「潑綠漆」抗議，工作...
台北市議員參選人楊植斗29日前往國家通訊傳播委員會（NCC）「潑綠漆」抗議，工作人員快速清理現場。(記者曾學仁／攝影)
鏡電視現任董事長鄭優。(本報資料照片)
鏡電視現任董事長鄭優。(本報資料照片)

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