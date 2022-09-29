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潘文忠任內 已10高官變私校門神

記者許維寧／台北29日電
教育部長潘文忠。(記者趙宥寧／攝影)
教育部長潘文忠。(記者趙宥寧／攝影)

全教總、高教工會昨在教師節合理赴教育部抗議，指教師退休後轉任私校，形同領退休金又領私校薪資的雙薪肥貓，擋住年輕博士生謀得專任職機會。高教工會還說，教育部長潘文忠任內的教育部高官，離退後到私校充當「門神」就有10位，要求修法維護世代正義。

根據司法院釋字第781、782、783號，大法官認定，軍公教人員退休後就任或再任私校停領退俸違憲，行政院去年3月4日因而拍板退休軍公教再任私校專職教師可續領雙薪。

但高教工會研究員陳柏謙說，潘文忠任內私校「門神」不減反增，在私校退場轉型過程中，頻繁看到「門神」穿梭其中坐鎮，從中干預私校退場、改辦，且卡缺占位，擋住年輕博士生謀得專任職機會，年輕博士只能擔任兼課或兼任教師，有違世代正義。

前亞太創意技術學院教師黃惠芝說，近年部分私校退場，失業教師想再謀正式職缺亦難，雙薪肥貓不只擋年輕博士的出路，也影響中生代教師回歸教職，「不要再把我們的訴求當狗吠火車」。

全教總和高教工會訴求，退休公務人員再任私校全職工作不得領取全額月退俸，並應制定旋轉門條款，限制退休官員至私校任職或擔任董事，貫徹利益迴避原則。

潘文忠回應，根據現行規範，退休人員再任私校，包含退職人員不能計入專任教師人數，另也限制薪資不得使用教育部補助款，退休人員轉任私校人數已從2018年1300多位降為900多位。潘文忠強調，這些人員不會對教育部資源分配造成負面影響，教育部若要組織專家審查各項計畫，也設有迴避機制、內控機制。教團提出的意見涉及各類型人員，需再跨部會討論。

教育部 退休金 大法官

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