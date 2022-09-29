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黑白集／違不違法柯建銘說了算 司法改革像大笑話

黑白集
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

民進黨立院黨團總召柯建銘這幾年在立法院強勢推動綠營所要法案，如今更當起判官，指責資策會稱高虹安沒有侵權的說法在法律上站不住腳。柯總召其實是在昭告天下：所謂國法，違不違法，他說了算。

柯建銘向資策會強索高虹安個資，遭質疑違法擴權；柯建銘在臉書長文追打，並對高虹安引用經濟部技術處和資策會證明沒有問題的說法，揚言「技術處正等待資策會回答、了解中，為何如此說謊？」國家機器起動，不配合的還會被追殺。

這不稀奇。柯建銘曾因全民電通案被控背信，一、二審都判有罪，最後因關說而無罪確定，他隨即追殺查他不法的執法人員。前總統馬英九被他指控洩密，無罪確定，柯怒斥法院濫權護航，監察院則配合對判馬無罪的法官展開調查。

柯建銘兒子收到表弟從國外寄來的大麻膏，毛髮也有吸毒反應，檢方最後以柯建銘兒子對運毒不知情而不起訴、吸大麻只要自費戒癮，全身而退的待遇令人稱奇。

柯建銘在立法院呼風喚雨，想為扁家脫罪時，國務機要費案除罪修法依他之意闖關；至於攸關公平正義的吹哨者保護法、妨害司法公正罪等修法，總是進不了柯總召的眼。

現在法院是民進黨開的，法律怎麼訂柯總召說了算，違不違法也由他定義。蔡政府的司法改革，愈來愈像大笑話。

大麻 民進黨 馬英九

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