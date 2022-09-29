我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

侯友宜學位 龍強打「偽造警大聲明」 有人下指導棋？

台灣新聞組／台北29日電
新北市長侯友宜（圖）陷警大博士學歷爭議，林佳龍陣營28日告發侯競辦涉偽造公文書。(本報資料照片)
新北市長侯友宜（圖）陷警大博士學歷爭議，林佳龍陣營28日告發侯競辦涉偽造公文書。(本報資料照片)

針對新北市長侯友宜警大博士學歷爭議，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室執行總幹事何博文，與發言人李晏榕昨天前往新北地檢署，告發侯友宜競選辦公室執行長張其強與發言人吳亮賢涉嫌偽造警察大學聲明。新北地檢署表示已收到告發，會盡速釐清。

侯友宜遭對手質疑「學士跳博士」資格，侯辦出示對話截圖，證明侯的博士班入學及畢業資格符合規定，並強調是媒體詢問警大人員後取得的回應。但警大卻突然發聲明稿反駁，指侯辦出示的四張圖卡，是公關室媒體聯絡承辦人自行製作提供，且未呈報上級、未經批准授權，惜侯辦卻引用媒體資訊、指稱是校方聲明，全案是個人疏失，將議處承辦人員。

侯辦昨舉行記者會，強調媒體詢問警大公關室「聲明」得到回應，所以內容文字都屬實。但媒體詢問警大校長陳檡文，陳則表示「請說是公關室的誰」，他來查。前不清楚相關資訊，但可以確定沒有對外聲明過。

林佳龍昨天表示，警大校長已經澄清校方沒有發布聲明，且兩度透過公關部門發新聞稿強調沒有發聲明，侯友宜辦公室不承認有錯誤，雙方說法矛盾，既然侯陣營不願意改正、道歉，那就訴諸司法，讓法院來仲裁。

侯友宜與林佳龍對所謂聲明雙方互執己見，新北地檢署回應，會盡速分案調查。

但是，警大的聲明稿，不釐清學位爭議，反倒大玩文字遊戲，不僅有違「學術中立」之嫌，甚至卸責給基層媒體承辦人，令人懷疑幕後是否有人下指導棋。警大校長陳檡文不快說清楚，豈不愧對校徽上「誠」字。

警大寧可聲明強調「沒發過聲明」，對內也下封口令，但對「取得學位是否符合規定」這種一翻兩瞪眼的事，明明事關警大學術清譽，豈能辜負學生、校友、人民對警大的期待，大玩文字遊戲含糊帶過。

侯友宜2005年拿到警大犯罪防治博士，2006至2008年任警政署長，2008至2010年任警大校長，如果他取得學位不符資格，警大有責任查清；若符合資格，也該講明白，還前任校長一個清白。只顧著反駁，居心何在？

卸責給新聞聯絡人更荒謬。新聞首重精確，次重快速，新聞聯絡人接到媒體來電，以校方立場回應，再正常不過，高層怪基層未經授權亂發言，為何不當下回電澄清？更重要的是，回覆內容是否有誤？如果無誤，為何不開誠布公？警大高層不釐清核心問題，不斷兜圈，把責任推給小小聯絡人，說得過去嗎？

新北市長侯友宜陷警大博士學歷爭議，林佳龍（圖）陣營28日告發侯競辦涉偽造公文書。...
新北市長侯友宜陷警大博士學歷爭議，林佳龍（圖）陣營28日告發侯競辦涉偽造公文書。(記者曾原信／攝影)

侯友宜 警察 民進黨

上一則

台邊境鬆綁 王必勝：0+0 還沒到時候

下一則

新聞評論／綠媒共生體系 狗仔頭、蔡、蘇 誰在說謊？

延伸閱讀

林佳龍口誤十四行博館 藍：選假的也要稍微演一下

林佳龍口誤十四行博館 藍：選假的也要稍微演一下
要贏超過29萬票 侯友宜抱病固樁 力甩林佳龍

要贏超過29萬票 侯友宜抱病固樁 力甩林佳龍
林佳龍猛攻警大博士學位 侯友宜：已說明清楚

林佳龍猛攻警大博士學位 侯友宜：已說明清楚
藍南北串連 侯友宜盧秀燕合體 30日高雄挺柯志恩

藍南北串連 侯友宜盧秀燕合體 30日高雄挺柯志恩

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷