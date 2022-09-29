侯友宜學位 龍強打「偽造警大聲明」 有人下指導棋？
針對新北市長侯友宜警大博士學歷爭議，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室執行總幹事何博文，與發言人李晏榕昨天前往新北地檢署，告發侯友宜競選辦公室執行長張其強與發言人吳亮賢涉嫌偽造警察大學聲明。新北地檢署表示已收到告發，會盡速釐清。
侯友宜遭對手質疑「學士跳博士」資格，侯辦出示對話截圖，證明侯的博士班入學及畢業資格符合規定，並強調是媒體詢問警大人員後取得的回應。但警大卻突然發聲明稿反駁，指侯辦出示的四張圖卡，是公關室媒體聯絡承辦人自行製作提供，且未呈報上級、未經批准授權，惜侯辦卻引用媒體資訊、指稱是校方聲明，全案是個人疏失，將議處承辦人員。
侯辦昨舉行記者會，強調媒體詢問警大公關室「聲明」得到回應，所以內容文字都屬實。但媒體詢問警大校長陳檡文，陳則表示「請說是公關室的誰」，他來查。前不清楚相關資訊，但可以確定沒有對外聲明過。
林佳龍昨天表示，警大校長已經澄清校方沒有發布聲明，且兩度透過公關部門發新聞稿強調沒有發聲明，侯友宜辦公室不承認有錯誤，雙方說法矛盾，既然侯陣營不願意改正、道歉，那就訴諸司法，讓法院來仲裁。
侯友宜與林佳龍對所謂聲明雙方互執己見，新北地檢署回應，會盡速分案調查。
但是，警大的聲明稿，不釐清學位爭議，反倒大玩文字遊戲，不僅有違「學術中立」之嫌，甚至卸責給基層媒體承辦人，令人懷疑幕後是否有人下指導棋。警大校長陳檡文不快說清楚，豈不愧對校徽上「誠」字。
警大寧可聲明強調「沒發過聲明」，對內也下封口令，但對「取得學位是否符合規定」這種一翻兩瞪眼的事，明明事關警大學術清譽，豈能辜負學生、校友、人民對警大的期待，大玩文字遊戲含糊帶過。
侯友宜2005年拿到警大犯罪防治博士，2006至2008年任警政署長，2008至2010年任警大校長，如果他取得學位不符資格，警大有責任查清；若符合資格，也該講明白，還前任校長一個清白。只顧著反駁，居心何在？
卸責給新聞聯絡人更荒謬。新聞首重精確，次重快速，新聞聯絡人接到媒體來電，以校方立場回應，再正常不過，高層怪基層未經授權亂發言，為何不當下回電澄清？更重要的是，回覆內容是否有誤？如果無誤，為何不開誠布公？警大高層不釐清核心問題，不斷兜圈，把責任推給小小聯絡人，說得過去嗎？
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