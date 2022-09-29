侯友宜學位 龍強打「偽造警大聲明」 有人下指導棋？

新北市長侯友宜（圖）陷警大博士學歷爭議，林佳龍陣營28日告發侯競辦涉偽造公文書。(本報資料照片)

針對新北市長侯友宜 警大博士學歷爭議，民進黨 新北市長參選人林佳龍競選辦公室執行總幹事何博文，與發言人李晏榕昨天前往新北地檢署，告發侯友宜競選辦公室執行長張其強與發言人吳亮賢涉嫌偽造警察 大學聲明。新北地檢署表示已收到告發，會盡速釐清。

侯友宜遭對手質疑「學士跳博士」資格，侯辦出示對話截圖，證明侯的博士班入學及畢業資格符合規定，並強調是媒體詢問警大人員後取得的回應。但警大卻突然發聲明稿反駁，指侯辦出示的四張圖卡，是公關室媒體聯絡承辦人自行製作提供，且未呈報上級、未經批准授權，惜侯辦卻引用媒體資訊、指稱是校方聲明，全案是個人疏失，將議處承辦人員。

侯辦昨舉行記者會，強調媒體詢問警大公關室「聲明」得到回應，所以內容文字都屬實。但媒體詢問警大校長陳檡文，陳則表示「請說是公關室的誰」，他來查。前不清楚相關資訊，但可以確定沒有對外聲明過。

林佳龍昨天表示，警大校長已經澄清校方沒有發布聲明，且兩度透過公關部門發新聞稿強調沒有發聲明，侯友宜辦公室不承認有錯誤，雙方說法矛盾，既然侯陣營不願意改正、道歉，那就訴諸司法，讓法院來仲裁。

侯友宜與林佳龍對所謂聲明雙方互執己見，新北地檢署回應，會盡速分案調查。

但是，警大的聲明稿，不釐清學位爭議，反倒大玩文字遊戲，不僅有違「學術中立」之嫌，甚至卸責給基層媒體承辦人，令人懷疑幕後是否有人下指導棋。警大校長陳檡文不快說清楚，豈不愧對校徽上「誠」字。

警大寧可聲明強調「沒發過聲明」，對內也下封口令，但對「取得學位是否符合規定」這種一翻兩瞪眼的事，明明事關警大學術清譽，豈能辜負學生、校友、人民對警大的期待，大玩文字遊戲含糊帶過。

侯友宜2005年拿到警大犯罪防治博士，2006至2008年任警政署長，2008至2010年任警大校長，如果他取得學位不符資格，警大有責任查清；若符合資格，也該講明白，還前任校長一個清白。只顧著反駁，居心何在？