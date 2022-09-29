府院介入鏡電視案？前董座陳建平：錄音檔是真的

鏡電視執照審查驚爆府院介入疑雲，立委陳椒華公布三段股東會錄音檔，前董座陳建平28日證實內容為真，但股東裴偉聲明稱僅是私下談話，且遭偷錄、剪接。（記者陳正興／攝影）

立委陳椒華公布三段鏡電視股東會 錄音檔，質疑府院高層介入鏡電視案。鏡電視前董座陳建平昨證實，音檔內容確實是鏡電視股東裴偉的發言；裴偉則聲明稱僅是私下談話，且遭偷錄、剪接，他將對錄音的鏡電視前財務長田富彰提告求償。陳建平則回擊，裴偉移轉焦點毫無意義，兩人昨一來一往發出四封聲明，對於誰錄音、錄音內容、時間均各持己見。

總統府昨沒有進一步回應，行政院發言人羅秉成說，行政院長蘇貞昌已表示，國家通訊傳播委員會（NCC）是獨立機關，政院從不干預獨立機關的獨立運作。

鏡電視審照風暴。 製表╱何醒邦 資料來源：記者整理

錄音檔曝光引發軒然大波，陳建平昨早率先發出聲明，證實陳椒華公布的三段錄音檔內容，主要出自於去年12月17日鏡電視股東會音檔，完整錄音檔總長度為兩小時，記錄了股東會的整個經過與股東發言。

裴偉昨天上午也發表聲明指出，立委披露的錄音帶是經變造，且內容並不是股東會內容，而是股東會後，裴偉與陳建平等人的私下談話，整段對話只有20分鐘，並直指這段內容是遭時任財務長田富彰錄音。

緊接在裴偉之後，陳建平馬上發出第二則聲明指出，「立委揭露的錄音內容，確係裴偉本人發言」；對於裴偉一再指稱部分發言並不在股東會正式議程之內，他無法理解意義何在？裴偉目的顯然只是在移轉問題焦點，毫無意義。他並表示，當天股東會錄音檔長達兩小時，並非裴偉指稱的20分鐘，且「吹哨者」並非田富彰，他支持田採取相應的法律行動。

稍後，裴偉也發出第二則聲明表示，若他個人真有通天本領可以施壓總統府、行政院，鏡電視何以需要耗時26個月？何以需要附加嚴格的附款？鏡電視新聞台不只未受NCC特殊禮遇，其中酸楚更難為外人道。

至於裴偉昨天點名民眾黨立法院黨團透過北市府勞工局，以違法勞檢的方式洩漏勞檢機密給民眾黨團。民眾黨立委蔡壁如說，勞檢資料是內部員工檢舉，裴偉應好好面對調查，「少鬼扯」。

蔡壁如也表示，錄音檔提及，鏡電視通過NCC審查是「總統的旨意」，凸顯獨立機關NCC已淪為民進黨的橡皮圖章，質疑鏡電視將成為蔡總統的「御用周玉蔻」；NCC應即刻撤銷鏡電視的核准設立，且NCC主委陳耀祥必須下台負責。

陳椒華昨說，蔡總統應趕快出面講清楚，她也歡迎鏡電視提告，正好可以讓檢方查明真相。時代力量昨天也向NCC提出檢舉，要求陳耀祥出來說明，蔡總統、蘇揆、民進黨前秘書長洪耀福有沒有對NCC施壓？

國民黨 主席朱立倫昨呼籲蔡英文 、蘇貞昌「知恥」，總統、閣揆可以公然關說媒體上架問題，這是多麼嚴重的事情，如果發生在國外，他相信行政院長已經下台了，立法院應成立特別調查委員會。

國民黨桃園市長參選人張善政昨批，「蔡英文、蘇貞昌、名嘴周玉蔻就是台灣的三大寇，NCC就是新東廠」。桃園市長參選人鄭寶清說，蔡、蘇聯手施壓NCC，「黨國一體的媒體操控暗黑勢力」。

NCC發言人翁柏宗說，不知道錄音檔內容是真是假，相關當事人已提出司法救濟，相關行政調查正在進行。