新聞眼／府院冷處理 鏡電視醜聞添疑雲

三段鏡電視股東會錄音檔曝光，外界質疑府院高層政治力介入鏡電視申照。圖為蔡英文總統出席活動，鏡電視記者採訪畫面。（記者林澔一／攝影）

時代力量立委陳椒華27日在國會殿堂公布鏡電視股東會 錄音檔，直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」，並點名蔡英文 總統和行政院長蘇貞昌牽涉其中，府院27日雖均否認，但28日又有鏡電視前董座陳建平證實音檔內容確實是鏡電視股東裴偉的發言，府院卻沒有進一步回應，讓這起「總統級醜聞」更加疑雲重重。

陳椒華公布的三段錄音檔，總統與閣揆被指涉及關說電視台上架，在民主國家不僅是天大醜聞，更是重大的憲政危機，猶如未爆的核彈，連忙拆彈都恐不及，何以府院表現如此雲淡風輕？

對比2020年總統就職前夕，駭客密件爆料民進黨在總統初選，英系宮鬥黨內對手賴清德 事件，總統府當時立即嚴正澄清，並向執法單位報案啟動調查，但這次被質疑「政治干預」NCC審查電視台執照，更是嚴厲指控，府方反而低調冷處理？尤其，以蘇貞昌有話就說的「衝衝衝」風格，此番態度冷靜，恐更讓外界狐疑。

正因為錄音檔指陳的事實太過於駭人，媒體也不敢武斷地認定音檔的真實性；但陳建平28日證實，他自己就是該場股東會議的主席，直指錄音檔中的男聲就是裴偉。如此信誓旦旦的指控，如果真的是被誣陷，蔡英文和蘇貞昌若還避重就輕，豈能取信於民？

從中天新聞台關台、TVBS移頻、鏡電視上架，府院高層對所謂獨立機關NCC「上下其手」，早已傳得繪聲繪影；但也因此，有愈來愈多「吹哨者」看不下去，紛紛站出來爆料給民代和媒體。

吹哨者的爆料與指控，已嚴重打擊政府的威信和台灣言論自由的可貴，蔡總統和蘇揆身為被指控的當事人，若一味否認，何以自清？或者，真的只能交由檢方調查，被動「還府院清白」？