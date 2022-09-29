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新聞評論／綠媒共生體系 狗仔頭、蔡、蘇 誰在說謊？

聯合報社論
三段鏡電視股東會錄音檔曝光，外界質疑府院高層政治力介入鏡電視申照。圖為蔡英文總統28日出席活動，鏡電視記者採訪畫面。（記者林澔一／攝影）
三段鏡電視股東會錄音檔曝光，外界質疑府院高層政治力介入鏡電視申照。圖為蔡英文總統28日出席活動，鏡電視記者採訪畫面。（記者林澔一／攝影）

有線電視系統業者大豐、台灣寬頻欲將TVBS從新聞台黃金地段移頻，改由鏡電視上架的爭議未平，立委又公布了疑為鏡電視前董事長裴偉對股東表示自己「直達天聽」的錄音檔案。錄音顯示，裴偉透露，包括蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等黨政高層，都曾直接間接為鏡電視取得執照，向國家通訊傳播委員會（NCC）施壓。雖然府院一致否認，鏡電視和裴偉也揚言提告，但仍為政壇投下一記震撼彈。

鏡電視成立之初，因與「狗仔隊」始祖的壹週刊關係密切，被專家學者質疑可能成為「狗仔台」；後又遭爆長期與鏡週刊共用人事，以及裴偉辭去董事長後仍坐領高額「顧問費」、公司帳目不清等問題。今年又發生二個月四任董事長的鬧劇，電視台內鬥搬上檯面。最近更有媒體報導，鏡電視至去年底已虧損近17億元台幣（約5400萬美元），卻有「海外紙上公司」來源不明的大筆資金挹注，可說爭議不斷。

除了公司治理爭議始終環繞，更令外界質疑的是鏡電視與蔡政府之間剪不斷理還亂的政商媒關係，而其申設過程中也屢傳政治力介入。雖然這些疑雲都遭黨政高層和NCC否認，但從鏡電視的爭議之大，卻能一路「化險為夷」來看，背後斧鑿痕跡，不言可喻。尤其在「二個月四任董事長」的鬧劇裡，後三任董事長李永豐、楊雅喆和鄭優，無一不被歸為綠營人馬，其中鄭優不但是民進黨官媒酬庸典範，更是民進黨英系愛將。鏡電視被描述成「英系電視台」的說法，早已甚囂塵上。

這次立委公布的錄音檔則進一步揭露，鏡電視執照通過前，裴偉曾請蔡英文、蘇貞昌為其調處，並由民進黨前秘書長洪耀福直接要求NCC主委陳耀祥通過鏡電視的執照審查案。雖然從總統府、行政院相繼否認來看，確實存在裴偉當時的說法，只是為了取信股東、爭取資金挹注而自抬身價的可能，裴偉則聲明錄音內容經刻意剪輯，但都揮不去相關疑雲。

首先，在音檔裡，裴偉表示行政院「安排」通過執照審查案的時間，是去年12月27、29日當周。雖然蘇貞昌表示「結果不是這樣」，用來證明音檔不實，但鏡電視執照在今年1月19日通過，距離裴偉的「保證」，只相差三周。一般民眾恐怕很難相信，那完全只是裴偉「自抬身價的謊言」。

再則，NCC審查鏡電視執照，內部也充滿爭議。會後甚至有二名委員史無前例地提出「不同意見書」，羅列市場飽和、頻道定位和財務規畫有疑義、實質控制人隱晦不明等反對理由，句句直擊要害。顯見執照通過理由，連NCC委員都說服不了。在一般民眾看來，如果沒有政治力介入，如何強渡關山？

最重要的是，蔡政府對於媒體管控「素行不良」。民進黨曾高喊「黨政軍退出媒體」，但掌權後對媒體的控制卻直逼威權統治時期。全面掌控官媒不說，派系人馬入主電視台、成立媒體，電視台大亨更成為派系領袖，所有民進黨曾經強烈批判的政商媒亂象，在蔡政府上台後都成常態。而與鏡電視共生的鏡週刊，近來頻對在野黨縣市長選將爆料，也遭質疑其在「綠媒共生體系」裡的角色。

當然，除非有真正獨立的公權力介入，府院是否曾為鏡電視護航，最後恐怕還是會成無法釐清真相的羅生門。如果錄音檔沒有造假，那麼府院的否認，就等於直斥裴偉說謊。但最不堪的是，裴偉曾被形容為「狗仔頭」，而在「狗仔頭」和蘇貞昌、蔡英文之間，民眾寧願選擇相信那一方？

民進黨 蔡英文

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