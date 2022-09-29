馬英九：兩岸要避戰謀和 批蔡英文互不隸屬說挑釁違憲

前總統馬英九28日指出，蔡總統上任後否定九二共識，惡意把「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，使兩岸陷入僵局、鼓動兩岸人民相互仇視。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 昨表示，兩岸不但要「避戰」，更應該「謀和」。如果政府以民為念，就應止戈避戰，兩岸也應有共同政治基礎進行對話。此外，美國的戰略也應該鼓勵蔡政府與大陸對話，避免情勢失控。

馬英九昨出席由族群與多元文化學會、民主文教基金會等共同主辦的「兩岸交流35年回顧與展望座談會」時，作上述表示。

馬英九指出，兩岸局勢惡化的關鍵在於蔡總統2016年上任後，立即轉換立場，不再承認「九二共識」作為兩岸共同政治基礎。除了否定「九二共識」，還惡意地把「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，使兩岸陷入僵局。

馬英九強調，如果蔡總統不接受「九二共識」，她就有義務提出兩岸雙方都能接受的共同政治基礎，作為替代方案。但如果蔡英文仍無法找到，那就應回到「九二共識、一中各表」，如此才能維持台海的和平穩定。

至於蔡總統在去年國慶的時候提出「中華民國 與中華人民共和國」彼此互相不隸屬的說法，馬英九認為，這「就是一種不必要的挑釁」，更違反中華民國憲法，與她主張「不求戰」的宣示互相矛盾。

馬英九還引述多份民調指出，台灣人民的討論一向比這個政府還清楚，但這個政府從來不聽民眾的聲音。

對於「一中各表」日前曾遭大陸「人民政協報」否定，馬英九強調，2008年3月22日，中共 領導人胡錦濤在電話中向美國總統小布希提及「一個中國，各自表述」，說明「所謂『九二共識』就是：兩岸雙方都承認一個中國，但定義不同」，「這是歷來中共領導人對『九二共識』所作最簡潔的詮釋，與台方看法一致」。他還稱，「人民政協報」刊登的那篇文章在兩天後就已被下架。

前副總統呂秀蓮在會上說，2015年「馬習會」是歷史性突破，「比較遺憾是來得太晚」，她坦言當時馬英九任期已將屆，馬習會效應後來就「泡沫化」。

她呼籲回顧歷史，不要選擇性回顧，應更寬廣更深入，不要停滯在過去，要展望未來。

美運輸部長 挺台入ICAO

美國運輸部長布塔朱吉27日在國際民航組織（ICAO）年會上，呼籲應讓台灣得以有意義參與ICAO。

ICAO第41屆年會27日在加拿大蒙特婁召開，台灣今年仍未能受邀與會。中央社報導，布塔朱吉利用發言機會公開表達美方對台灣參與國際組織的支持。他表示，美方相信所有國際民用航空的最重要利益相關者，尤其是像台灣這樣管理重要空域的一方，都應有機會有意義參與ICAO事務。

台灣在2013年曾獲邀以「中華台北」名義出席ICAO每三年舉行一次的年會，但過去二屆都未能再獲邀請與會。