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基隆選情╱黃國昌控施壓賤賣國土 蔡適應：打錯人

記者歐陽良盈、林縉明、張睿廷／綜合29日電
民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應。(記者黃義書／攝影)
民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應。(記者黃義書／攝影)

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、前立委黃國昌昨指控民進黨基隆市長參選人蔡適應涉嫌向國防部施壓，違法標售上億元國土，暗助天道盟太陽會攫取土地取得暴利。但蔡適應回應說「黃國昌打錯人了」，當時政策決定是在國民黨執政時期，地點是發生在新北市，且當時他還沒有當立委，完全沒有參與這件事情。

國防部昨晚表示，該部依程序委託國產署，辦理估價審議及公開標售等作業，均符合法令規定，並無賤賣情形。

新北市城鄉局表示，本案屬內政部部訂計畫，依內政部2016年審定都市計畫內容，當時確實是為配合活化老舊眷村土地資產，畫定為更新地區，有關開發主體及都市計畫疑義部分，應由內政部營建署釐清。

黃國昌指出，國防部原本是林口麗林2段「干城二村」眷地最大地主，2021年天道盟太陽會控制的「麗新國際管理顧問有限公司」，趕在新北市政府受理空地都更期限前，提出林口麗林2段都市更新案，麗新國際的總經理是天道盟精神領袖吳桐潭的左右手洪乾峰。

黃國昌指出，2021年8月及9月，蔡適應擔任立法院外交及國防委員會召委時，出面召開協調會，向國防部施壓出售該筆林口眷地，國防部政戰局因而違反行政院2021年3月作出的「暫緩處分」指示，重新決議出售；買方為天聯資產負責人石家杰，都更實施者是麗新國際，整合暨保證方則為昊帝國際，申請主辦這個都更案的麗新國際「專案諮詢地址」是天道盟據點，吳桐潭幕後指示洪乾峰出面整合土地。依該整合協議約定，實施該林口都更之權利及取得土地之成本，以總價金37億元讓與天聯集團，負責「整合」的麗新、昊帝在此案中可獲分配獲利高達6億元。

蔡適應回應，這是國民黨政府決定的方向，主責是新北市政府，他完全沒參與，他的辦公室在2018年收到陳情，私人地期待拍賣盡速處理，所以辦公室請行政部門依法辦理，不要延宕，一切符合法律規定，他並沒有參與本案的規畫及標售，黃所指的這些人和他沒有任何關係。

新北市城鄉局指出，該案售地部分為軍方土地，作業程序也與新北市府無關，相關單位為國防部及財政部國產署。這件案子唯一與新北市府有關的就是該土地符合「都更2箭」容積獎勵資格，而該區是內政部審定的都更地區，所以地主有資格來申請都更。

前立委黃國昌。(本報資料照片)
前立委黃國昌。(本報資料照片)

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