基隆選情╱黃國昌控施壓賤賣國土 蔡適應：打錯人

民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應。(記者黃義書／攝影)

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、前立委黃國昌昨指控民進黨基隆市長參選人蔡適應涉嫌向國防部 施壓，違法標售上億元國土，暗助天道盟太陽會攫取土地取得暴利。但蔡適應回應說「黃國昌打錯人了」，當時政策決定是在國民黨 執政時期，地點是發生在新北市，且當時他還沒有當立委，完全沒有參與這件事情。

國防部昨晚表示，該部依程序委託國產署，辦理估價審議及公開標售等作業，均符合法令規定，並無賤賣情形。

新北市城鄉局表示，本案屬內政部 部訂計畫，依內政部2016年審定都市計畫內容，當時確實是為配合活化老舊眷村土地資產，畫定為更新地區，有關開發主體及都市計畫疑義部分，應由內政部營建署釐清。

黃國昌指出，國防部原本是林口麗林2段「干城二村」眷地最大地主，2021年天道盟太陽會控制的「麗新國際管理顧問有限公司」，趕在新北市政府受理空地都更期限前，提出林口麗林2段都市更新案，麗新國際的總經理是天道盟精神領袖吳桐潭的左右手洪乾峰。

黃國昌指出，2021年8月及9月，蔡適應擔任立法院外交及國防委員會召委時，出面召開協調會，向國防部施壓出售該筆林口眷地，國防部政戰局因而違反行政院2021年3月作出的「暫緩處分」指示，重新決議出售；買方為天聯資產負責人石家杰，都更實施者是麗新國際，整合暨保證方則為昊帝國際，申請主辦這個都更案的麗新國際「專案諮詢地址」是天道盟據點，吳桐潭幕後指示洪乾峰出面整合土地。依該整合協議約定，實施該林口都更之權利及取得土地之成本，以總價金37億元讓與天聯集團，負責「整合」的麗新、昊帝在此案中可獲分配獲利高達6億元。

蔡適應回應，這是國民黨政府決定的方向，主責是新北市政府，他完全沒參與，他的辦公室在2018年收到陳情，私人地期待拍賣盡速處理，所以辦公室請行政部門依法辦理，不要延宕，一切符合法律規定，他並沒有參與本案的規畫及標售，黃所指的這些人和他沒有任何關係。