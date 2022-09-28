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高虹安批綠色恐怖元年 柯建銘反嗆：方寸亂常亂講話

記者林縉明／台北28日電
針對民眾黨新竹市長參選人高虹安批評今年是綠色恐怖元年，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，高虹安現在方寸亂，常常會亂講話，呼籲高虹安誠懇面對問題及自己。(記者林縉明／攝影)
針對民眾黨新竹市長參選人高虹安批評今年是綠色恐怖元年，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，高虹安現在方寸亂，常常會亂講話，呼籲高虹安誠懇面對問題及自己。(記者林縉明／攝影)

民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文爭議延燒，高虹安昨天痛批民進黨為打擊對手，假借公權力向資策會強索個人隱私資料，痛批「台灣進入綠色恐怖元年」。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，高虹安現在方寸亂，常常講錯話，以為用聲量就可以，這是最下策，呼籲高虹安誠實面對自己和事實，這才是上策。

面對周刊接連報導博士論文相關爭議，高虹安昨天前往台北地檢署提告，鏡周刊則發出聲明表明將提出誣告。高虹安更點名柯建銘，過往綠營常說不要為了選舉打產業，結果只是為了選舉說說，尤其是柯建銘竟為子弟兵候選人，毫不掩飾與迴避，公然把立法院民進黨團當做競選總部，公器私用、令人不齒。

柯建銘表示，既然兩邊互告，檢察官要介入調查，審計部也要調查，很多事情都要攤開來面對，請高虹安委員好好思考，妳每次發言只有狡辯，這是沒辦法解決問題。

針對民進黨發文向資策會索資，遭民眾黨及高虹安批評是違法擴權，柯建銘說，這段時間民進黨團向經濟部、資策會調閱資料，好像罪大惡極，現在紅衛兵出征，高委員知道什麼是轉型正義嗎？知道什麼是白色恐怖嗎？不要亂講話，一直自曝其短，所有問題都是她自己引來，她的態度傲慢、虛假、謊言，現在再加一個逃避問題，不知道她為何如此。

柯建銘喊話高虹安，政治是一個高度專業的行業，不是可以跳來跳去，從資策會跳到鴻海，再從立委跳到市長，高虹安的歷練養成其實是有限的，奉勸高要冷靜、誠懇面對問題，不要每次都亂講話。

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