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TVBS移頻掀議論 NCC主委陳耀祥：依法處理

記者鄭媁、林怡秀／台北28日電
NCC主委陳耀祥27日到立法院備詢。(記者林澔一／攝影)
NCC主委陳耀祥27日到立法院備詢。(記者林澔一／攝影)

鏡電視新聞台及TVBS新聞台移頻案件引發外界關注。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨天在立法院表示，新聞頻道移頻是相當敏感的議題，TVBS新聞台從新聞專業、內控機制各方面，表現在新聞頻道是前段班，「我們會去處理，不要那麼緊張。」TVBS昨表示，深信NCC會考量閱聽人的收視權益，並保障優質媒體永續經營的空間。

近日因台灣寬頻集團及大豐合盟向NCC提出申請，擬將有線電視55頻道的TVBS移到後段，同時以鏡電視取代，引發熱議。

國民黨立委李德維昨天質詢，傳NCC要審查「鏡電視」上有線電視86頻道；陳耀祥答詢時證實，系統台來申請，NCC依法定程序審理，會請利害關係人和系統台到場陳述意見。

陳耀祥表示，新聞頻道移頻相當敏感，但本質上是商業談判，NCC也相當注意，因為這涉及消費者權益及整體內容多元多樣，「我們會再考慮。」

李德維質疑，NCC用商業談判角度解釋其主管的頻道管理，是為商業服務。陳耀祥表示，TVBS相關問題是系統商和頻道商代理商談判糾紛，每年都有，NCC是國家機關，依法行使職權，商業談判是另一層次，會依法監督。

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