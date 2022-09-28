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府院施壓未證實 鏡電視享禮遇是事實

聯合新聞網「重磅快評」
「鏡電視」於申設期間黨政高層介入等傳言不斷，時代力量立委陳椒華（右）公布去年鏡電視股東會上的錄音檔。陳椒華並表示對自己的言論負責。(記者林澔一／攝影)
「鏡電視」於申設期間黨政高層介入等傳言不斷，時代力量立委陳椒華（右）公布去年鏡電視股東會上的錄音檔。陳椒華並表示對自己的言論負責。(記者林澔一／攝影)

鏡電視今年1月取得執照，申設期間不斷傳出黨政高層介入、施壓NCC，時力立委陳椒華27日公布鏡電視去年股東會錄音檔，時任董事長的裴偉於會中提到行政院長蘇貞昌找NCC主委陳耀祥施壓、府方則由洪耀福出面；蘇貞昌否認此事，針對錄音檔內容，他的主要辯詞是總統和他講話不會用這樣口氣，也沒交代他做這種事，「從結果看也不是這樣」。但這是實情嗎？

陳椒華公開播出的音檔，內容是真是假，很容易查證，因為股東會是公開的場合，出席股東共見共聞，想要假變造音檔，絕無可能；可以確信的是，裴偉在股東會上的發言，應確有陳椒華公開音檔的談話，至於總統府有無指示行政院、洪耀福向NCC施壓，則不是蘇貞昌說沒有就沒有，裴偉久經江湖，既敢在股東會說這番話，自然留有後步，蘇貞昌一口否認，可能出口太快了。           

蘇貞昌說，總統和他都是一對一，總統和他講話不會用這樣口氣，這三年多來，總統對他很客氣，且總統也沒交代他做這種事，「從結果看也不是這樣」；其中有對也有錯，蔡英文總統是不是對蘇很客氣、有沒有交代他做這種事，這恐怕只有他們兩人才知情，但從結果來看，NCC對鏡電視百般護航卻是事實，否則有那個新聞台申照可一再補件超過30次？NCC如果沒有被施壓，會有這麼違反常規的行政處理嗎？蘇貞昌說「從結果看也不是這樣」，但在外界看來，「結果就是這樣」。    

最令人玩味的是，蘇貞昌強調「總統對他很客氣」，但這不代表蘇貞昌對部屬也很客氣，他以愛罵人出名，NCC主委還被他罵下台；前年總統府電腦被駭，其中有文件明寫著蘇貞昌不滿意NCC主委陳耀祥處理台數科新聞台，還找來訓話，要求解決問題。這件事後來沒被證實，但罵人、施壓的「前科」的印象卻深植人心。

如今裴偉在股東會上公開「爆料」，說行政院長蘇貞昌找NCC主委陳耀祥施壓，加上鏡電視屢獲NCC禮待，交相印證之下，蘇貞昌說他沒施壓NCC主委陳耀祥，這時，你要相信蘇貞昌還是立委公布股東會的錄音檔呢？　　　　　　　　 

股東會 蔡英文

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