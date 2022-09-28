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批民進黨綠化媒體 藍：總統級醜聞 NCC主委道歉下台

台灣新聞組／台北28日電

時代力量立委陳椒華昨公布政府疑似介入鏡電視取得執照的錄音檔，國民黨文傳會主委洪孟楷說，這是「總統級」醜聞，NCC原本被認為是獨立行政機關，但錄音檔曝光，根本變成行政院長蘇貞昌的小弟，呼籲立法院即日起無限期凍結NCC預算，直到NCC主委陳耀祥道歉下台為止。

本報系聯合報報導，台北市長柯文哲昨說，台灣最大問題，就是人民對政府不信任，錄音檔出來這個就很簡單，NCC和蘇貞昌要不要出來說明？還是民進黨每個人都當鴕鳥，假裝不知道。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，將會在立法院提出成立調閱委員會來釐清真相，呼籲民進黨別再阻擋。洪孟楷也呼籲蔡總統正式出面舉行記者會，向民眾道歉並說明清楚，陳耀祥應立即請辭負責，並應重新檢視新聞台發照過程。

另據台北中國時報報導，國民黨團書記長李德維指出，民進黨在野時呼籲黨政軍退出媒體，完全執政後無所不用其極把媒體綠化，媒體拒不綠化就會像中天一樣，「不加入就宰了你」，且現在的媒體不只要綠，還變成民進黨不同派系都要有一個電視台，派系著力相當深。

李德維分析，例如三立明顯屬於前身是三立已故董事長林崑海「海派」、現改名「湧言會」系統，而民視在2020「蔡賴之爭」時明顯挺副總統賴清德，因此英系自然就想要話語權，積極替鏡電視拿下執照，才會有所謂「總統的旨意」出現。

李德維批評現在的NCC，在陳耀祥擔任主委下還談獨立機關那就是笑話，把整個獨立機關的公信力都斷送掉，誰還會認為他們是獨立機關？

民進黨 國民黨 賴清德

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