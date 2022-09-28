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「總統旨意」立委揭護航鏡電視申照 府院否認

台灣新聞組／台北28日電
立委陳椒華27日質疑府院高層施壓介入鏡電視申照；行政院長蘇貞昌（左）否認。(記者林澔一／攝影)
立委陳椒華27日質疑府院高層施壓介入鏡電視申照；行政院長蘇貞昌（左）否認。(記者林澔一／攝影)

立法院昨天總質詢，時代力量立委陳椒華公布去年鏡電視股東會錄音檔，直指錄音檔是時任鏡電視董座裴偉的聲音，她質疑府院高層施壓國家通訊傳播委員會（NCC）、政治力介入鏡電視申照；錄音中，裴偉指鏡電視通過審查是「總統的旨意，誰來做行政院長，這個案子還是要過的啦」，並提及民進黨前秘書長洪耀福是代表「府方人士」。

府院昨一致否認，行政院長蘇貞昌稱沒有施壓NCC，蔡英文總統也從未交代過他那種事。總統府發言人張惇涵說，蔡總統未曾和蘇揆談及該議題，也不會涉入個案。記者昨未聯繫上裴偉。

鏡電視昨聲明，去年12月17日股東臨時會，並無陳椒華指涉的討論內容，必要時將公布該全程錄音；為捍衛權益，鏡電視將對不實爆料提起訴訟。陳椒華昨天下午再開記者會，說要跟蘇對賭，音檔中的聲音就是裴偉，歡迎鏡電視提告，讓法院釐清真相。

陳椒華昨在總質詢公布去年12月17日鏡電視股東會上的三段錄音檔，第一段錄音檔中，疑似裴偉的聲音向股東會表示：「蘇貞昌找了陳耀祥，找了NCC的主委，然後跟他講這些東西程序都已經完備了」；「蘇貞昌已經明確跟陳耀祥講了，今天是行政院直接告訴我，已經做了這樣的安排，要我們放心，這樣應該順利的話，會在12月底前拿到執照」。

第二段錄音檔提到，「我就跟小英總統反映那天的狀況，說NCC其實很無理取鬧」，「那禮拜小英總統就立刻告訴蘇貞昌，他們每個禮拜三會開會，她立刻告訴他，這件事情人家已經做了最嚴格的處理，我們內容啊章程，沒有理由去拖人家，你一定要趕快去處理」。

第三段錄音檔則表示，「那時候我們就通知行政院有這件事情，那一天蘇貞昌就立刻找了陳耀祥」、「依照他們的安排，應該就是排27號、29號那個禮拜過，然後一次會就會讓我們過」、「這件事情是總統，甚至府方的人是用洪耀福做代表，去告訴陳耀祥」。

錄音檔也指出，「那個18號（編按：指去年12月18日四項公投）公投如果沒有什麼好的結果會換行政院長，然後這個案子就可以拖，這個是總統的旨意，不是行政院長的旨意，誰來做行政院長這個案子還是要過的啦，他是很明確的告訴陳耀祥」。

陳椒華質疑，府院高層介入鏡電視申照案，讓鏡電視順利在今年1月通過審照，但政府不該把黑手伸入NCC。蘇貞昌說，「妳說的府院高層，府就是總統，院就是我」，蘇斬釘截鐵說「不會」；至於陳椒華再爆料，裴偉傳訊給所有大股東，說跟府院抱怨要給NCC壓力，蘇也回「沒有」。

陳椒華也指出，2021年12月17日鏡電視股東會，裴偉告訴股東，蘇貞昌找了陳耀祥，明確要求快速讓鏡電視拿到執照；她質疑蘇貞昌，「你有沒有找陳耀祥關心鏡電視的申請」？蘇未正面回應，僅說陳椒華秀的是去年10月資料，現在已經2022年9月，「可見這件事情引述的內容、結果也不是這樣啊」。

陳椒華再追問，「蔡總統或總統府的人，有沒有交代你去施壓NCC」？蘇說，蔡總統和他講話不會是那種口氣，對他很客氣，從來沒有交代過他那種事；他不知道錄音檔的聲音是不是裴偉，「我不熟，不能判斷」。

時代力量立委陳椒華27日公布去年鏡電視股東會的錄音檔，質疑府院高層介入鏡電視審照...
時代力量立委陳椒華27日公布去年鏡電視股東會的錄音檔，質疑府院高層介入鏡電視審照案。(記者林澔一／攝影)

股東會 公投 蔡英文

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