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新聞眼／周玉蔻外溢效應 陳時中能斷尾求生？

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名嘴周玉蔻透過「辣新聞152」接連爆料引發爭議，民視為避免爭議擴大，決議取消辣新聞在53台的聯播，退回152台播出。（本報資料照片）
名嘴周玉蔻透過「辣新聞152」接連爆料引發爭議，民視為避免爭議擴大，決議取消辣新聞在53台的聯播，退回152台播出。（本報資料照片）

名嘴周玉蔻透過「辣新聞152」接連爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞。儘管已有32件違反新聞自律檢舉案，但NCC（國家通訊傳播委員會）處理仍然慢半拍，倒是民視27日常務董事會「快刀斬亂麻」，正向回應外界質疑，為避免辣新聞爭議擴大，民視決議取消辣新聞在53台的聯播，退回152台播出。

周玉蔻26日大鬧台北地檢署，一副「道歉了事」姿態，卻跟國民黨台北市議員議員王鴻薇互嗆蟑螂、老鼠，最後還揪著被傷害的當事人要強勢道歉。當晚辣新聞節目播出，周玉蔻和節目來賓一搭一唱，不僅要求蔣萬安公布DNA基因檢測；她還大言不慚說，「蔣經國在天之靈應該要感謝周玉蔻」。種種誇張行徑，令人瞠目結舌，難怪外界會認為是媒體界醜聞，前總統馬英九更主張媒體界應開除周玉蔻。

周玉蔻外溢效應，猶如「尾巴搖狗」，民進黨選情首當其衝，中間選民大反感，被周玉蔻視為「如膠似漆」的民進黨台北市長參選人陳時中肯定「剉咧等」（意指害怕而渾身發抖的等待）。國民黨喊出「支持周玉蔻等於支持陳時中」、「討厭周玉蔻等於討厭民進黨」，把周玉蔻跟陳時中和民進黨畫上等號；即使陳時中最近手刀切割也難以清理戰場，對於媒體質疑綠營切割，周玉蔻還反嗆記者，「是要切周玉蔻的肉嗎？要怎麼切割？」

周玉蔻言行影響台北市長選情，比她自己當年參選還有殺傷力。周玉蔻曾大酸柯文哲2018年競選連任才贏3000多票，「要是我早就羞愧死了」；事實上，周玉蔻2006年曾代表台聯參選台北市長僅獲得3372票、得票率0.26％，還輸給無黨籍參選人柯賜海的3687票。周玉蔻選輸柯賜海，還敢笑柯文哲，「COCO不如柯柯」，成為網友一大笑柄。

近日多家民調，陳時中大多墊底，民進黨當然深知周玉蔻的負面衝擊；民視常務董事會危機處理，取消辣新聞在53台的聯播，退回152台播出，等於將周玉蔻節目逐出黃金頻道，發配邊疆，正是希望降低衝擊。

問題是「移了一個辣新聞，還有千千萬萬個周玉蔻」，她不僅有政論節目，還有廣播、臉書，特別是如今網路世代，一個節目被移頻並不會減少在網路的露出，她還是掌握麥克風權力；退一萬步而言，周玉蔻還可以開記者會、發聲明，影響力仍是無遠弗屆。民視如今斷了半尾，陳時中未必能求生；如果周玉蔻絕地大反擊，由愛生恨，恐怕才是陳時中和民進黨最大的夢魘。

陳時中 民進黨 國民黨

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