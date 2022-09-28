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周玉蔻惹眾怒民視取消節目聯播 陳時中「三不」急切割

台灣新聞組／台北28日電
名嘴周玉蔻爭議不斷激起社會反感，台北市長參選人陳時中提出「三不」原則止血。(本報資料照片)
名嘴周玉蔻爭議不斷激起社會反感，台北市長參選人陳時中提出「三不」原則止血。(本報資料照片)

名嘴周玉蔻透過「辣新聞152」，接連爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞。NCC（國家通訊傳播委員會）已接獲32件違反新聞自律檢舉案，民視昨天下午常務董事決議，取消辣新聞在53台的聯播，退回152台播出。

周玉蔻的相關言論激起社會反感，也嚴重衝擊民進黨台北市長參選人陳時中選情，陳時中競選團隊為此開輿情會議，訂出不介入、不攻擊及不操作「三不」原則止血。

本報系聯合報報導，周玉蔻昨天下午照常預錄「辣新聞」，講到遭網軍攻擊時還一度哭說，台北市長柯文哲說她跟陳時中「永結同心」，民眾黨網軍還把她訪問陳時中的影片，全部做成很汙髒的男女影片。她反問，蔣萬安有沒有良心，這場選舉選得這麼下流是誰做的？哪件事情不是事實？

至於前天為何道歉，她說是因為有秘聞，「我不想講，不想被陷害」。

周玉蔻昨還發聲明，今將控告柯文哲及蔣萬安誹謗。柯說，周玉蔻會影響全台灣選情，造成民進黨「一屍Ｎ命」；蔣萬安反問，她還有什麼難看的事做不出來？

無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，周造謠已天怒人怨，還用媒體公器打壓平民百姓，比謀財害命更嚴重，她也暗指陳時中「助紂為虐」。陳時中說，不要說助紂為虐，現在大家好像覺得不當連結或抹黑對手是好的選舉策略，但終究這些迴力鏢會傷到自己。

NCC主委陳耀祥昨說，台灣是民主自由國家，對新聞台一定是事後追懲，NCC收到檢舉後會調查，查證後若有違法，NCC會追究行政責任。

國民黨主席朱立倫說，民進黨在利用媒體來攻擊國民黨時，這些人就是它的好友，當民進黨覺得要切割時就切割，把民眾當傻瓜嗎？

北市議員王鴻薇表示，民視火速對周玉蔻下手，再度證實國家機器掌握媒體，但雖取消聯播，並沒有真正解決周玉蔻惡質媒體內容的本質， 民視除害只除了一半。

台北中國時報報導，對於周玉蔻是否影響陳時中支持度？陳時中昨不諱言，「短時間效應是有」，陳時中並表示，目前沒有規畫接受周玉蔻訪問，至於是否會呼籲她不要說話，陳時中則說：「我沒辦法呼籲她不要講話」。

陳時中競選總幹事吳思瑤表示，團隊已定調三點，「與政策無關的攻防不介入、與選舉無關的人不攻擊、不會操作媒體第四權」。

周玉蔻近日緊咬蔣萬安身世，硬扯前中姐張淑娟，前天又在北檢與台北市議員王鴻薇互嗆「蟑螂、老鼠」，連累陳時中支持度下滑。蓋洛普徵信公司前天公布民調，蔣萬安27.76％、無黨籍參選人黃珊珊20.9％，陳時中以19.72％敬陪末座。

陳時中 民進黨 國民黨

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