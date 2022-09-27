新聞評論／非常光碟翻版 討厭周玉蔻＝討厭民進黨

前中國小姐張淑娟（右）由台北市議員王鴻薇（後中）陪同到台北地檢署控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張淑娟不接受。(記者胡經周／攝影)

2022大選進入倒數60天已成負面選舉大戰，比起當年的「非常光碟」事件有過之而無不及。立場親綠的名嘴周玉蔻頻頻挖人瘡疤、毀人名節，被影射的當事人提告後，周竟又髮夾彎道歉，「討厭周玉蔻等於討厭民進黨 」已經成為民進黨台北市長參選人陳時中 揮之不去的夢靨。

藍綠政治人物都曾是非常光碟受害者，非常光碟在2004年總統大選及2005年三合一選舉時發行，內容以演員聊天方式，藉主觀或聽說方式惡意批評國民黨 等泛藍陣營及其政治人物，2007年則出現，打擊綠營政治人物的非常光碟，引起社會極大反感。

時至2022年更變本加厲，周玉蔻在民視政論節目指名道姓大挖國民黨台北市長參選人蔣萬安父親的緋聞隱私，節目收視率爆紅，話題性和厭惡感都不輸當年的非常光碟，但NCC（國家傳播通訊委員會）至今默不吭聲，充分保持獨立機關的緘默權。

被周玉蔻點名的前中國小姐張淑娟今天一路顫抖哭著進台北地檢署提告，這個身影如同廣大小老百姓遇到強權霸凌的遭遇，令人不捨與同情。

周玉蔻今早也到現場，還表示她也曾是受害者，如果張淑娟認為受不明之冤，她願意道歉，「我在此向張淑娟深深一鞠躬」。不過，周玉蔻的消息來源僅是「其中一位晶華飯店的訂房部人士」，多次告訴她跟名嘴蔡玉真等人，一位有中國小姐名銜的人士當時委託他大訂房間，這樣的查證功夫對比炒新聞的能力，令人髮指。

周玉蔻和綠營關係匪淺，絕非只是單純的綠營支持者角色。陳時中在最近3年內接受周玉蔻專訪12次，以當時社會「順時中」的光環，周玉蔻享盡優勢和特權，而且她多次精準爆料確診數、享受醫療資源、取得政府標案等行徑；周玉蔻昨天還在臉書公然對陳時中示愛，陳時中就算現在要光速切割，恐怕是跳到黃河也洗不清，選情更遭到重傷害，綠營人士更憂心，民進黨北台灣選情可能「全倒」。

民進黨過去在側翼、網軍呼風喚雨，可能沒料到有一天從「狗搖尾巴」變成「尾巴搖狗」，就算斷尾求生，尾巴還不斷跳起來打臉，重點是那隻狗也不見得能活下去。

現在不只如同台北市長柯文哲和中廣董事長趙少康所言，「投給陳時中就是投給周玉蔻」，而且加劇成「討厭周玉蔻等於討厭民進黨」，這場選戰宛如社會的價值選擇。蔣萬安今痛斥，過去高舉人權、女性尊嚴的民進黨，為了選舉公然成為幫凶，台灣現在邪佞當道，妖魔橫行，他會贏得勝選，證明邪不勝正。

民進黨和民視不敢譴責周玉蔻，甚至是藉此得利，多少綠營政治人物透過這個管道放話、打擊對手。前總統馬英九說，周玉蔻應該被媒體界開除；不只如此，縱容周玉蔻的政黨和政治人物都應該被下架，還給社會一個清淨。