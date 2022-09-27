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批周玉蔻二度傷害 王鴻薇揭：張淑娟聽到她聲音就會哭

記者徐偉真／台北27日電
台北市議員王鴻薇(右)27日接受媒體專訪，還原和張淑娟的聯繫過程。(取自POP撞新聞廣播節目直播頁面)
台北市議員王鴻薇(右)27日接受媒體專訪，還原和張淑娟的聯繫過程。(取自POP撞新聞廣播節目直播頁面)

媒體人周玉蔻日前指前中國小姐張淑娟是總統府前秘書長蔣孝嚴的緋聞女主角，張淑娟昨天在北巿議員王鴻薇的陪同下到台北地檢署提告。王鴻薇今天接受專訪時，還原和張淑娟聯繫過程，及昨天現場狀況，認為周玉蔻對張淑娟二次傷害、再度霸凌，晚上在節目又要炒一波聲量。

王鴻薇今天接受POP撞新聞廣播節目專訪時說，她對八卦沒有興趣，也沒有看周玉蔻的政論節目，她上周五早上接到朋友電話，對方希望她幫幫張淑娟，但她第一時間有點猶豫，因為覺得自己不了解事情來龍去脈，也不知道能怎麼幫忙，那位朋友說周玉蔻有麥克風，但張淑娟沒有，希望王鴻薇能幫忙發聲明稿，沒想到那天晚上周玉蔻「開地圖炮」，把她和前時力立委黃國昌等人罵一頓。

王鴻薇說，張淑娟希望能向媒體好好說明自己的憤怒，她知道張淑娟很憤怒，她也不知道周玉蔻會到場，是昨天中午有一位媒體人傳訊息要她小心周玉蔻也出席，沒想到周玉蔻昨天真的跑去，事後證明她就是去鬧場的，對張淑娟很不公平，焦點全部被轉移。

王鴻薇說，她昨天一開始要張淑娟先不要下車，但她聽到周玉蔻的言論覺得實在聽不下去，覺得周玉蔻根本在鬼扯，之後兩人就吵起來，她批評周玉蔻根本就是想「刷一波」，晚上在自己的節目再刷一波，趁著張淑娟在旁邊可以再度操作。

王鴻薇說，張淑娟非常憤怒，昨天一聽到周玉蔻的聲音就開始哭泣，就像其他很多人，曾被一個人狠狠修理和霸凌後就會害怕看到、聽到對方，周玉蔻昨天一直吵，這就是再度霸凌、二度傷害，如果真的想要道歉，周玉蔻不是常常發臉書嗎？

王鴻薇說，現在選舉有時候真的很惡質，周玉蔻現在為了某一陣營不停攻擊另一陣營，不斷造謠抹黑，若對象是參選人就算了，現在是路人甲被捲入，邏輯整個錯誤，蔣孝嚴的緋聞跟兒子有什麼關係，另外若父母離異或外遇，孩子是受害者，蔣萬安就是那件事情的受害者，所以周玉蔻根本是在加害受害者。

霸凌 緋聞 八卦

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