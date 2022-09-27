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8縣市長民調 台北蔣萬安、桃園鄭運鵬、新竹高虹安領先

台灣新聞組／台北27日電
八縣市主要參選人支持度民調。資料來源：中廣、蓋洛普民調
八縣市主要參選人支持度民調。資料來源：中廣、蓋洛普民調

九合一選戰激烈，中廣及蓋洛普民調公司今發表八縣市長主要參選人最新支持度民調。結果顯示，台北市方面，國民黨參選人蔣萬安居冠，超越無黨籍參選人黃珊珊及民進黨參選人陳時中；新竹市方面，民眾黨參選人高虹安不受論文風波影響，以26%支持度領先藍綠參選人；桃園市則由民進黨參選人鄭運鵬24.77%，領先國民黨參選人張善政3個百分點。

以政黨支持度而言，國民黨僅在台北市、苗栗縣壓過民進黨，在其他六縣市，民進黨支持度勝過國民黨，但仍有藍營候選人獲多數支持，中廣董事長趙少康說，此即凸顯過半選民是「看人不看黨」，新北市長侯友宜就是最好的例子。

根據公布民調數據，台北市部分執行時間為9月13日到19日，蔣萬安支持度27.76%領先；黃珊珊第二20.90% ；陳時中19.72%緊追；新北市自9月13日至21日執行，現任市長侯友宜47.50%領先民進黨參選人林佳龍的17.90% ；桃園市自9月13日到20日執行，鄭運鵬以24.77%領先 、張善政居次21.38%、無黨籍參選人鄭寶清則是4.49%。

台北市蔣萬安領先幅度拉大，蔣萬安競辦發言人黃子哲說，蔣被棄保的可能性微乎其微。

桃園市張善政落後於鄭運鵬，趙少康表示，從民調數據分析，張善政主要輸在年輕選民。

非直轄市部分，民調指出，基隆市由民進黨參選人蔡適應28.48%、領先謝國樑27.22%，時力陳薇仲為2.89%；宜蘭縣現任縣長林姿妙雖因羅東土地案遭搜索、約談，但仍以30.47％居冠，領先民進黨參選人江聰淵的20.97％ 、民眾黨的陳琬惠4.31%。新竹市高虹安26.01%，領先民進黨參選人沈慧虹的18.22%，以及國民黨參選人林耕仁的14.25%。

學者林郁方指出，民眾黨與國民黨選民的重疊度高，若民眾黨參選人無當選機會時，可能就會轉回支持國民黨。學者施正鋒則研判，民進黨若輸掉台北市，蔡英文總統應該會辭掉黨主席，鄭文燦若輔選鄭運鵬當選，行政院長就是囊中之物。

前台北市長郝龍斌說，整體民調顯示，在民進黨執政如此糟糕，但國民黨卻沒有從中獲利，尤其國民黨在年輕選票明顯落後很多，成為未來選舉的關鍵。他也指出，目前在新北、宜蘭的領先明顯，只擔憂民進黨出選舉「奧步」，如質疑侯友宜的博士學位或用司法途徑抹黑林姿妙。

民進黨 國民黨 民調

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