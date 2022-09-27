新聞評論／尾巴搖狗的選舉 執政黨的理想沉淪

林智堅（左圖）和陳時中（右圖），已成為民進黨選戰最大的包袱。(本報資料照片)

今年的選舉，論戰層次之低，攻訐手法之低劣，令人難耐。選戰中，林智堅的抄襲案不斷被拿來複製，許多朝野候選人無端被捲入；而網軍側翼走火入魔的操作，則嚴重壓倒候選人本身的人設。在這種情況下，候選人的城市願景破碎，政黨的政見差異消失，反而是周邊凸槌脫線的花絮不斷噴飛，低俗當有趣。這場選舉，已變成「尾巴搖狗」的遊戲，台灣民主進入一個下墜點。

民主選舉日趨下流，應負最大責任的是執政的民進黨 。蔡政府執政六年，因玩得一手順風的「反中牌」，漸漸地對這種廉價的治理方式上癮，而把「政績」、「政策合理性」等皆拋在腦後。這表現在幾個方面：第一，對內不再以人民的喜好為意，甚至動輒打壓恫嚇民意，乃至連證嚴法師都被側翼打成「中共同路人」；第二，利用大量網軍帶風向製造「假民意」，久而久之，執政者竟也相信自己法力無邊、無所不能；第三，面對供電、防疫、農漁產品銷陸等實質民生問題，均缺乏解決的用心，一味敷衍欺瞞。

對國民黨而言，這次選舉正值其黨產被徵討殆盡後的困窘期；由於財務拮据，加上黨內凝聚力不若以往，頻頻傳出脫黨參選的情事。外在形勢方面，左有執政黨利用黨政優勢打壓，右有民眾黨瓜分大餅，因此選戰打來備顯艱辛，許多候選人也未提出任何吸睛的訴求。照理說，面對低迷的國民黨，民進黨此役應該打得威風凌厲才對；誰料，選戰卻完全不照著蔡英文 的劇本走，舞台迴光僅反照了民進黨的短視與虛假。

如今，多數民眾都看得出來，民進黨已陷入一種「尾巴搖狗」的處境。最具代表意義的指標就是，蔡英文欽點且最鍾愛的兩名戰將——林智堅和陳時中 ，已成為民進黨選戰最大的包袱。林智堅在「論文門」及「棒球門」事件中槍，金鐘罩破功，並連帶扯毀蔡英文「識人」之英明。陳時中的演出則更離奇：他的形象因網紅幕僚的操作失當，淪為低級趣味；復又與親綠媒體人不當唱和，亂槍掃射社會公正人士，非但沒為陳時中加分，反而使民進黨和蔡政府都連帶損傷累累。整個民進黨的形象，毀在少數網紅側翼身上，這不是「尾巴搖狗」是什麼？

近幾年，民進黨政府衷心相信「網軍萬能」，更不斷動用黨政資源餵養他們，使他們壯大，變成政府的禁衛軍。而今天，這些「尾巴」強大到足以搖晃「狗」的本身，甚至破壞狗的主體形象，民進黨可謂是自食其果。但更嚴肅地說，如果不是民進黨輕易拋棄了它的創黨理想，一步步背離人民，一群只是聽命嗷吠的網軍又怎會失控暴衝呢？

民進黨首度執政時，發生了陳水扁家族的貪瀆洗錢事件，其後政黨輪替，綠營有了八年沉潛。2016年民進黨再度執政，蔡英文曾嚴肅許下「謙卑、謙卑、再謙卑」的承諾，但不到兩年，這些承諾即消失在風中。取而代之的，是「傲慢、傲慢、再傲慢」的掌權者霸道，除壟斷五權，並極力收買及整肅媒體，以建立「蔡式一言堂」。蔡英文一個月四次到雲林幫綠營候選人站台，說出「我很想贏」；對她而言，公平正義、國家願景、服務人民都不再重要，只剩下一個「贏」字。這樣的元首，究竟還剩多少信念？

今年的選情超冷。在四射的「抄襲」烏賊砲火，及綠營網軍側翼「喧賓奪主」的低級炒作下，嚴肅的政策辯論消失，只剩倒盡胃口的八卦流言和有毒口水。蔡英文執政六年，留下惡劣選風，民進黨也被帶向沉淪。