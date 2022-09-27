周玉蔻爆料三天才道歉 法界：恐為時已晚

張淑娟26日上午由國民黨台北市議員王鴻薇陪同到台北地檢署控告周玉蔻。周玉蔻（圖）也提早現身台北地檢署，並表示自己願意跟張淑娟道歉，「我深深一鞠躬」。(記者胡經周／攝影)

節目主持人周玉蔻指前中國小姐張淑娟正是當年與國民黨 台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴開房間、滾床單的神祕女主角，張淑娟昨赴台北地檢署提告妨害名譽，周玉蔻則赴現場說要向張淑娟道歉，但法界人士指出，周的行為難讓檢察官 認為犯後有悔意，道歉恐為時已晚。

周玉蔻獲知張淑娟昨天上午欲按鈴提告，於是提早抵達北檢大門守候。媒體到場準備採訪，周玉蔻突然在眾家媒體前鞠躬道歉，向尚未到場的張淑娟表示歉意。

資深檢察官表示，從周玉蔻上周四爆料到昨天張淑娟提告，中間有三天的時間，以周玉蔻所擁有的媒體話語權，若發現是烏龍爆料或搞錯對象，絕對有足夠的時間可以認錯、道歉，但周玉蔻都沒有任何動作，反而趁昨天張淑娟到北檢提告時突襲鬧場，甚至嚇得張女瑟瑟發抖，種種行徑，很難跟悔意產生聯想。

律師鄭伊鈞說，道歉涉及犯後態度，周玉蔻若要道歉，可以在自己臉書 道歉，或發出公開聲明，都足以表達誠意；昨天跑到張淑娟提告現場與台北市議員王鴻薇發生口角，反而是模糊焦點。

不過，以檢察官偵辦妨害名譽案件而言，周玉蔻是否道歉並非重點，而是要釐清她的爆料內容是否為真實，且須涉及公共利益，若周玉蔻明知不是張淑娟仍堅持錯誤爆料，便有可能構成妨害名譽罪。