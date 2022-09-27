周玉蔻爆料三天才道歉 法界：恐為時已晚
節目主持人周玉蔻指前中國小姐張淑娟正是當年與國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴開房間、滾床單的神祕女主角，張淑娟昨赴台北地檢署提告妨害名譽，周玉蔻則赴現場說要向張淑娟道歉，但法界人士指出，周的行為難讓檢察官認為犯後有悔意，道歉恐為時已晚。
周玉蔻獲知張淑娟昨天上午欲按鈴提告，於是提早抵達北檢大門守候。媒體到場準備採訪，周玉蔻突然在眾家媒體前鞠躬道歉，向尚未到場的張淑娟表示歉意。
資深檢察官表示，從周玉蔻上周四爆料到昨天張淑娟提告，中間有三天的時間，以周玉蔻所擁有的媒體話語權，若發現是烏龍爆料或搞錯對象，絕對有足夠的時間可以認錯、道歉，但周玉蔻都沒有任何動作，反而趁昨天張淑娟到北檢提告時突襲鬧場，甚至嚇得張女瑟瑟發抖，種種行徑，很難跟悔意產生聯想。
律師鄭伊鈞說，道歉涉及犯後態度，周玉蔻若要道歉，可以在自己臉書道歉，或發出公開聲明，都足以表達誠意；昨天跑到張淑娟提告現場與台北市議員王鴻薇發生口角，反而是模糊焦點。
不過，以檢察官偵辦妨害名譽案件而言，周玉蔻是否道歉並非重點，而是要釐清她的爆料內容是否為真實，且須涉及公共利益，若周玉蔻明知不是張淑娟仍堅持錯誤爆料，便有可能構成妨害名譽罪。
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