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新聞評論／潑水肥當正義 誰縱容周麥克風殺人

聯合新聞網「重磅快評」
張淑娟赴北檢提告，步出北檢時，周玉蔻（如圖）依然緊追不捨。(記者蔣永佑／攝影)
張淑娟赴北檢提告，步出北檢時，周玉蔻（如圖）依然緊追不捨。(記者蔣永佑／攝影)

綠營名嘴周玉蔻挺陳時中，血滴子砍殺蔣萬安，不惜毀人名節，誣指前中姐張淑娟和蔣父蔣孝嚴「滾床單」。張淑娟決意提告，在北檢門口激動哭訴，30多年來潔身自好，為何周玉蔻能一再用媒體力量霸凌「沒有麥克風的人」？若在古代自己定然投河懸梁而死，因為已解釋不了自己的清白。

確實說不清，至少在陳時中後援會裡，有人帶風向「張淑娟不敢睜眼面對媒體，一定是心虛」。這就是媒體時代的政治，毀人在先，法院就算有遲來的正義，也無法修補傷害。周去北檢踢館，藉道歉贏得聲量，再消費受害者一次。難怪，當她張牙舞瓜追趕張淑娟，目送驚惶哭泣的身影躲進車廂，隨後就在臉書得意po出在高檔餐廳大啖午餐的照片，留言者讚她「戰神」，加油續攻，而質疑她靠著潑糞吃好料的人，免不了被集體霸凌。

周玉蔻假新聞自由之名，實則啃人血饅頭滿足虛榮心。她的節目自從把蔣萬安父子DNA、蔣孝嚴的床單當作選戰議題炒作後，收視率如造山運動，藉著別人的血暖了冷門頻道。名嘴吳子嘉形容周是水肥大隊隊長，殊不知，靠著水肥數鈔票的是民視，而NCC作為主管機關，對水肥節目視如平常，可見官衙裡早已臭不可聞，只論顏色，不管是非。

民視新聞台靠「性、床單、DNA」炒熱收視率，不是一、兩天的事，NCC容許違反善良風俗、造謠當追真相的談話節目，讓人想起中天新聞台。2019年，蘇貞昌敗選新北榮陞行政院長，立馬修理NCC主委詹婷怡，痛批NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，逼使NCC連續處罰中天，主要理由就是「違反事實查證原則，導致損害公共利益規定」。中天捧韓被指作假新聞，但周玉蔻代陳打蔣就能造謠潑髒水？

當年重罰中天是依據衛星廣播電視法，難道民視新聞台姓黨，就能隨意散布假訊息？雖然周玉蔻節目是談話節目，但衛廣法第27條第一、二項明訂：衛星廣播電視製播節目應維護人性尊嚴及善盡社會責任；製播新聞與評論，應注意事實查證與公平原則。周玉蔻把法律當塑膠，高喊愛陳時中、挺民進黨，NCC主委陳陳耀祥就任由水肥淹沒法律與官箴。

陳時中號稱會做事，卻要靠水肥大隊長拉票，還說不會為選舉切割。他選擇「時指緊蔻」，對張淑娟的遭遇只有「很感遺憾」，連面對外界要求呼籲周玉蔻停手都顧左右言他，和前次出征慈濟時如出一轍，他所代表的暗黑價值觀，只能讓首都垃圾當道。

周玉蔻能拿麥克風殺人，除了蔡政府和NCC，陳時中也難辭其咎。張淑娟在北檢提告，呼籲媒體別再殺人；但蔡政府不下台，怎可能結束國家機器豢養媒體撕咬無辜的亂局。

陳時中 霸凌 DNA

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周玉蔻爆料三天才道歉 法界：恐為時已晚

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