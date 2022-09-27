不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人
中國小姐張淑娟不滿遭政論節目主持人周玉蔻指稱為國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的外遇對象，昨親赴北檢提告周玉蔻涉嫌加重誹謗罪；張淑娟捍衛自己清白，否認與蔣孝嚴「滾床」，並泣訴周玉蔻不該用媒體人身分霸凌弱勢，道歉是不夠的，一定會告到底。
昨天上午，張淑娟在國民黨台北市議員王鴻薇和律師陪同下前往北檢，由於前天晚上有發採訪通知，周玉蔻昨提早到北檢門口守候。
王鴻薇先行下車察看，周玉蔻發現張淑娟並未現身，便跑到現場擺好腳架的媒體採訪區前大動作鞠躬，說要向張淑娟道歉。
周玉蔻指出，她花了好幾年時間查證，但很抱歉，用各種不同方式都沒有找到張淑娟；張淑娟的憤怒她非常了解，因為自己也曾是受害者，如果張淑娟覺得個人名節、清白受到不明之冤，她願意公開向所有國民、全世界人士表示道歉，但蔣孝嚴夫婦當年隱瞞緋聞案女主角這個案子，應該繼續查。
周玉蔻見王鴻薇到場，兩人爆發口角，足足互罵近十分鐘。王鴻薇離開北檢大門後，立刻致電在附近座車上等候的張淑娟，建議她不要現身，免得周玉蔻繼續鬧場，但張淑娟堅持下車提告。
張淑娟含淚控訴周玉蔻身為媒體人，怎麼可以睜眼說瞎話？從周玉蔻爆料那天起，自己吃不下、睡不著，「我的父母親今天如果還在，他們情何以堪？」張淑娟止不住渾身激動發抖，說自己不認識周玉蔻，也不認識蔣孝嚴，為什麼周玉蔻可以一直用媒體的力量霸凌她？霸凌一個沒有麥克風的人。
張淑娟不接受周玉蔻道歉，她說，跟她道歉是不夠的，按鈴控告周玉蔻，「我不是誹聞的女主角，我也沒滾床，請妳不要再消費我」。
不料，張淑娟遞狀完欲搭車離開時，周玉蔻又從北檢一旁的巷子忽然竄出說要道歉，嚇得張淑娟如驚弓之鳥，躲在親友懷中不住啜泣。周玉蔻一度試圖拉住張淑娟，被王鴻薇和張女親友支開，周玉蔻大喊王打人；現場一團混亂，張淑娟看不到路、也找不到計程車，最後王鴻薇叫來自己座車，示意張先上車，同時架開周玉蔻，才得以離去。
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