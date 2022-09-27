不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

中國小姐張淑娟不滿遭政論節目主持人周玉蔻指稱為國民黨 台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的外遇對象，昨親赴北檢提告周玉蔻涉嫌加重誹謗罪；張淑娟捍衛自己清白，否認與蔣孝嚴「滾床」，並泣訴周玉蔻不該用媒體人身分霸凌 弱勢，道歉是不夠的，一定會告到底。

昨天上午，張淑娟在國民黨台北市議員王鴻薇和律師陪同下前往北檢，由於前天晚上有發採訪通知，周玉蔻昨提早到北檢門口守候。

王鴻薇先行下車察看，周玉蔻發現張淑娟並未現身，便跑到現場擺好腳架的媒體採訪區前大動作鞠躬，說要向張淑娟道歉。

周玉蔻指出，她花了好幾年時間查證，但很抱歉，用各種不同方式都沒有找到張淑娟；張淑娟的憤怒她非常了解，因為自己也曾是受害者，如果張淑娟覺得個人名節、清白受到不明之冤，她願意公開向所有國民、全世界人士表示道歉，但蔣孝嚴夫婦當年隱瞞緋聞 案女主角這個案子，應該繼續查。

周玉蔻見王鴻薇到場，兩人爆發口角，足足互罵近十分鐘。王鴻薇離開北檢大門後，立刻致電在附近座車上等候的張淑娟，建議她不要現身，免得周玉蔻繼續鬧場，但張淑娟堅持下車提告。

張淑娟含淚控訴周玉蔻身為媒體人，怎麼可以睜眼說瞎話？從周玉蔻爆料那天起，自己吃不下、睡不著，「我的父母親今天如果還在，他們情何以堪？」張淑娟止不住渾身激動發抖，說自己不認識周玉蔻，也不認識蔣孝嚴，為什麼周玉蔻可以一直用媒體的力量霸凌她？霸凌一個沒有麥克風的人。

張淑娟不接受周玉蔻道歉，她說，跟她道歉是不夠的，按鈴控告周玉蔻，「我不是誹聞的女主角，我也沒滾床，請妳不要再消費我」。

不料，張淑娟遞狀完欲搭車離開時，周玉蔻又從北檢一旁的巷子忽然竄出說要道歉，嚇得張淑娟如驚弓之鳥，躲在親友懷中不住啜泣。周玉蔻一度試圖拉住張淑娟，被王鴻薇和張女親友支開，周玉蔻大喊王打人；現場一團混亂，張淑娟看不到路、也找不到計程車，最後王鴻薇叫來自己座車，示意張先上車，同時架開周玉蔻，才得以離去。