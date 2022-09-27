陳時中被諷「時指緊蔻」 綠營憂衝擊選情

談話節目主持人周玉蔻捲入2022縣市長選舉，民進黨 人士指出，黨內緊盯相關事件引發的效應，但採低調策略，不會主動回應或切割。對於民進黨台北市長參選人陳時中 選情是否受影響？黨政人士指出，陳時中個性溫和，不會主動去切割或批評他人，行程會照舊，團隊進度不會受到外力影響，將堅持「走自己的路」。

周玉蔻為替陳時中助勢，緊咬蔣孝嚴23年前的「晶華緋聞案」，被嘲諷為「時指緊蔻」的陳時中、周玉蔻兩人負面聲量都飆高。最近藍營砲火猛烈，黨政人士也說，陳時中團隊的確一直處於「防守」狀態，不過陳時中競選總部即將成立，屆時選舉策略可能會有所調整，希望大家多關注陳時中端出的政策及「牛肉」，不要將焦點放在「花絮」。

但黨政人士也說，黨內對於陳時中選情的確會擔憂，因為國民黨 台北市長參選人蔣萬安陣營將周玉蔻和陳時中畫等號，或有可能產生變數。

被問到周玉蔻在政論節目自爆支持特定候選人，還自喊「投給陳時中就是投給周玉蔻」，遭質疑有「公器私用」之嫌，行政院長蘇貞昌昨天說，台灣是民主法治國家，已歷經多次選舉，對於廣播電視媒體種種規範都有相關法令，依相關規範進行就可以。

至於有民進黨人士解讀，北三都成敗恐牽動內閣改組，蘇貞昌說，閣揆要保衛的是行政團體執行力與效率，不是選舉，「選舉是黨部負責」。民進黨立法院黨團書記長郭國文表示，周玉蔻是媒體人，有評論公眾事務權利。