抄襲戰波及藍綠12選將 網路聲量差距大

新竹市前市長林智堅因論文抄襲風波，退選桃園市長。（本報資料照片）

距離九合一選舉投票 還剩下兩個月，這次選戰主軸竟導向參選人的學位、論文或者抄襲問題。截至目前為止，22個縣市各主要政黨提名 的54位參選人當中，有12人遭到指控；即使不含已經退選的前新竹市長林智堅 ，比率也超過兩成。受波及的縣市高達八個，亦占所有縣市三分之一強。從聲量看，這波抄襲戰、學位戰效果，差距很大。

從統計看，這12人分布在八個不同縣市。受波及最深的，包括桃園市、新竹市、基隆市和雲林縣，各有兩名主要參選人遭質疑，林智堅甚至因此退選；其餘新北市、高雄市、宜蘭縣和南投縣，各有一名參選人遭到質疑。以全台22縣市看，受波及縣市已超過三分之一。基隆、雲林更是藍綠都中槍。

雖然打論文、抄襲、學位成了今年縣市長選戰的主軸，如此打法是否有效，從聲量看似乎未必。從網路大數據網路溫度計的統計看，這12位參選者中，過去三個月聲量加總超過百萬的，只有林智堅一人，聲量達379萬筆。居次的是張善政，聲量為94萬筆，還不到林智堅的三分之一；再其次為高虹安的69萬筆、侯友宜的53萬筆，以及柯志恩22萬筆。這五人也是12人中，聲量在10萬以上的關係人。其餘人聲量都有限。