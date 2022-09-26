新聞評論／把爛泥巴選戰拉回國會 才是正辦

蔡英文總統（中）25日南下雲林輔選，說，「雲林很重要，我好想贏。」（圖：民進黨黨部提供）

距離九合一選舉投票兩個月，爛泥巴抹黑選風已經腥臭到史所僅見。不但參選人血統背景遭議論，連參選人家人的陳年緋聞也被重新炒作，誠如時代力量前立委黃國昌所言「已跨越文明的底線」，執政當局有意讓負面選風成為解救選情利器，操盤手段低劣無下限。

擅長選舉的民進黨 ，也是操作爛泥巴負面選戰的慣犯；不論主攻或合謀，從打宋楚瑜的「非常光碟」到毀吳敦義的「變造錄音帶」，都是「經典級教案」。最近「資深媒體人」掀翻選局，民進黨參選人看似撇清，又似有若無地合拍起舞，手法如出一轍。雖然這是打擊對手人設與人格，呼喚基本盤的選戰策略，但手段卑劣至此，對執政當局口裡的「護民主」，形成莫大反諷。

隨著時代變遷，綠營抹爛泥工具，從傳單、光碟、錄音帶、媒體到網戰，與時俱進。雖然政府已經進入數位「多元宇宙」，民進黨打張善政的黑函戰術仍重返傳統紙本遞送。且不論特定媒體賣力演出，背後是否存在電視移頻等政治交易或利益輸送，光是規模大到可以把「周刊抽印本」送入桃園市民家戶信箱，這經費之鉅，豈是其他政黨或一般參選人出得起的？

更過分的是，為打擊高虹安，民進黨秘書長林錫耀下達黨公職「發揮火力支援」的圍剿令，立院黨團隨即發函資策會追索高虹安任職個資，綠色恐怖濫權作為連立委都不放過，更何況是對小市民的「查水表」？這除顯示民進黨選情低迷殺紅了眼，全然無視政黨尊嚴與民主格調外，野蠻執政肆無忌憚，在未來兩個月只會愈演愈烈。

但執政黨喊著護民主口號，幹著毀民主勾當，在野黨如何應對？台北市長柯文哲批評民進黨治國不怎麼樣，打選戰一流，動用整個國家機器打一個女生，「我們被欺負到底了，火大也會反擊」。但高虹安漂亮反擊，卻歪樓誤引「戰學歷」風波；而柯文哲習慣性別歧視的反擊，更令人不敢領教。

至於國民黨 既溫且鈍的反應能力和佛系選舉，也被民進黨視如無物。就像國民黨在立院開議時「行禮如儀」的杯葛，拖延一下行政院長施政報告，自以為政治攻防得分，卻根本是讓民進黨看笑話。正因為有這麼軟弱的在野黨，才讓執政當局愈來愈傲慢，再怎麼違法濫權，在野黨也無能阻擋，民進黨何必客氣？

事實上，國會開議正意味著合法政治角力登場，在野黨透過質詢、預算 等法定權力作為，有諸多作法可以阻卻民進黨濫權，就看在野黨會不會使用手中權力。尤其從選舉大戰略來看，國會黨團本應呼應地方選舉攻勢，諸如基隆爭執的輕軌、台中要求的捷運，乃至對防疫政策、預算錯置的全面檢視，都是在野黨可以有效發揮國會權力，為地方選舉火力支援、牽制作戰、創造局部優勢的重要戰場。就算席次不如民進黨，在野黨也應把滿地爛泥巴的選戰拉回國會。

這個會期是預算會期，審視年度總預算，從舉債過高、特別預算失控、能源政策失當到國防預算膨脹等，都顯示這預算難以因應來年艱辛時局；社福支出增加最多，為什麼社會安全網愈補愈大洞？政院大撒幣卻不能阻止新竹棒球場和桃園八德羽球館等五星級市政災難？這些議題都可能左右選舉走向，端視在野黨有沒有本事讓走鐘的選戰回到正軌。民進黨再怎麼野蠻，也不能無視國會監督權力，在野黨更不能自棄武功，別忘了，現在法院是民進黨開的，如果在野黨沒有作為，目前的泥巴戰只算前菜，還會有更血腥的戲上演。