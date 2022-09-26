我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新加坡外長：台海問題是北京紅線中最紅的一條

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

新聞評論／把爛泥巴選戰拉回國會 才是正辦

聯合報社論
蔡英文總統（中）25日南下雲林輔選，說，「雲林很重要，我好想贏。」（圖：民進黨黨部提供）
蔡英文總統（中）25日南下雲林輔選，說，「雲林很重要，我好想贏。」（圖：民進黨黨部提供）

距離九合一選舉投票兩個月，爛泥巴抹黑選風已經腥臭到史所僅見。不但參選人血統背景遭議論，連參選人家人的陳年緋聞也被重新炒作，誠如時代力量前立委黃國昌所言「已跨越文明的底線」，執政當局有意讓負面選風成為解救選情利器，操盤手段低劣無下限。

擅長選舉的民進黨，也是操作爛泥巴負面選戰的慣犯；不論主攻或合謀，從打宋楚瑜的「非常光碟」到毀吳敦義的「變造錄音帶」，都是「經典級教案」。最近「資深媒體人」掀翻選局，民進黨參選人看似撇清，又似有若無地合拍起舞，手法如出一轍。雖然這是打擊對手人設與人格，呼喚基本盤的選戰策略，但手段卑劣至此，對執政當局口裡的「護民主」，形成莫大反諷。

隨著時代變遷，綠營抹爛泥工具，從傳單、光碟、錄音帶、媒體到網戰，與時俱進。雖然政府已經進入數位「多元宇宙」，民進黨打張善政的黑函戰術仍重返傳統紙本遞送。且不論特定媒體賣力演出，背後是否存在電視移頻等政治交易或利益輸送，光是規模大到可以把「周刊抽印本」送入桃園市民家戶信箱，這經費之鉅，豈是其他政黨或一般參選人出得起的？

更過分的是，為打擊高虹安，民進黨秘書長林錫耀下達黨公職「發揮火力支援」的圍剿令，立院黨團隨即發函資策會追索高虹安任職個資，綠色恐怖濫權作為連立委都不放過，更何況是對小市民的「查水表」？這除顯示民進黨選情低迷殺紅了眼，全然無視政黨尊嚴與民主格調外，野蠻執政肆無忌憚，在未來兩個月只會愈演愈烈。

但執政黨喊著護民主口號，幹著毀民主勾當，在野黨如何應對？台北市長柯文哲批評民進黨治國不怎麼樣，打選戰一流，動用整個國家機器打一個女生，「我們被欺負到底了，火大也會反擊」。但高虹安漂亮反擊，卻歪樓誤引「戰學歷」風波；而柯文哲習慣性別歧視的反擊，更令人不敢領教。

至於國民黨既溫且鈍的反應能力和佛系選舉，也被民進黨視如無物。就像國民黨在立院開議時「行禮如儀」的杯葛，拖延一下行政院長施政報告，自以為政治攻防得分，卻根本是讓民進黨看笑話。正因為有這麼軟弱的在野黨，才讓執政當局愈來愈傲慢，再怎麼違法濫權，在野黨也無能阻擋，民進黨何必客氣？

事實上，國會開議正意味著合法政治角力登場，在野黨透過質詢、預算等法定權力作為，有諸多作法可以阻卻民進黨濫權，就看在野黨會不會使用手中權力。尤其從選舉大戰略來看，國會黨團本應呼應地方選舉攻勢，諸如基隆爭執的輕軌、台中要求的捷運，乃至對防疫政策、預算錯置的全面檢視，都是在野黨可以有效發揮國會權力，為地方選舉火力支援、牽制作戰、創造局部優勢的重要戰場。就算席次不如民進黨，在野黨也應把滿地爛泥巴的選戰拉回國會。

這個會期是預算會期，審視年度總預算，從舉債過高、特別預算失控、能源政策失當到國防預算膨脹等，都顯示這預算難以因應來年艱辛時局；社福支出增加最多，為什麼社會安全網愈補愈大洞？政院大撒幣卻不能阻止新竹棒球場和桃園八德羽球館等五星級市政災難？這些議題都可能左右選舉走向，端視在野黨有沒有本事讓走鐘的選戰回到正軌。民進黨再怎麼野蠻，也不能無視國會監督權力，在野黨更不能自棄武功，別忘了，現在法院是民進黨開的，如果在野黨沒有作為，目前的泥巴戰只算前菜，還會有更血腥的戲上演。

民進黨 預算 國民黨

上一則

抄襲戰波及藍綠12選將 網路聲量差距大

下一則

張淑娟被扯緋聞提告周玉蔻 馬英九：周應被媒體界開除

延伸閱讀

罵拜登「臭崽子」？韓總統批不實報導「有損同盟關係」

罵拜登「臭崽子」？韓總統批不實報導「有損同盟關係」
下險棋？綠營：周玉蔻打蔣家 陳時中鞏固基本盤

下險棋？綠營：周玉蔻打蔣家 陳時中鞏固基本盤
新聞眼／選舉淪為抹黑競賽 當心反作用力

新聞眼／選舉淪為抹黑競賽 當心反作用力
綠白壓境中台灣 藍跨縣市輔選開跑

綠白壓境中台灣 藍跨縣市輔選開跑

熱門新聞

愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
八德運動中心在強震下隔音板塌落。(擷自影片)

才裝修好...強震驚嚇畫面曝 桃園八德羽球場天花板崩塌

2022-09-18 12:26

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行