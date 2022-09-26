張淑娟被扯緋聞提告周玉蔻 馬英九：周應被媒體界開除

選戰即將進入倒數60天，藍綠大咖25日在台南隔空較勁，前總統馬英九（圖右二）也南下輔選。（記者謝進盛／攝影）

資深媒體人周玉蔻日前指國民黨 台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，又喊出票投民進黨 參選人陳時中 ，就是支持周玉蔻；前總統馬英九昨批評批評周玉蔻應被媒體界開除，周過去汙衊他被告，結果周玉蔻不但要公開道歉，還要賠錢。

被指緋聞女主角的張淑娟，今天10時30分赴台北地檢署對周玉蔻提告。

馬英九說，告贏周玉蔻，「證明她常常口無遮攔，如果她有傷害到蔣萬安，應該要告她。」國民黨主席朱立倫昨表示，大家都知道，陳時中當部長時，所有人都說周玉蔻是他的地下部長；現在周就好像是他的競選總幹事一樣，陳想切割是不可能的。

對於在野黨緊咬「投陳時中就是投給周玉蔻」，陳時中昨強調他與周「沒私交」。但周玉蔻再度貼文表示「那叫『放電』開示啦」，表示「阿中，蔻蔻姐愛你、佩服你，蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你，還會替你拉一百票、一千票、萬萬票，投給陳時中，當然不是投給周玉蔻而已。」她也舉雙手歡迎蔣萬安對她提告。

國民黨文傳會主委、立委洪孟楷指出，過去是誰利用媒體人節目在爆料、放話、帶風向？有多少應該是下午2時正式公布的資訊，搶先在早上的廣播節目曝光，又有多少疫苗到貨的消息提前被媒體人臉書獨家消息破哏？陳時中管不住衛福部及自己的嘴，還有什麼好說。

陳時中前天說「投給蔣萬安就是投給周玉蔻」，蔣萬安昨嗆「他還好嗎？」很多人不知道陳時中在說什麼，陳跟周表面切割、暗地合謀；跟周交好的是陳，要跟周切割的也是陳。周玉蔻曾邀請陳一起去打高端，好交情沒有人可以比得上；前幾天兩人一起在節目上面欺負慈濟，那時候陳時中為什麼不切割？

中廣董事長趙少康表示，周玉蔻近日發言是非公平不分，帶壞選風太惡質，已經到了沒有下限地步；對於陳時中切割周玉蔻，趙稱「來不及了！」指出「喜歡周玉蔻，就投民進黨」、「投民進黨就是投周玉蔻」。

無黨籍參選北市長的黃珊珊昨表示，綠營長期養側翼養成自走砲，他們（民進黨）應該悔不當初吧。