綠府院黨大軍集結雲嘉 藍盧秀燕輔選首攻台南

台中市長盧秀燕（中）25日赴台南輔選時表示，六都健保補助，只有台南沒有。（記者修瑞瑩／攝影）

2022大選決戰，明天進入倒數60天。藍綠昨天在濁水溪以南隔空交鋒，民進黨 府院黨大軍集結藍營執政的雲嘉，訴求「中央地方一條心，建設才有得看」；台中市長盧秀燕首場外縣市輔選為國民黨台南市長參選人謝龍介加持，前總統馬英九 在台南輔選時批評，民進黨自稱台灣經濟20年來最好，是「最會自我感覺良好」的政府。

台灣選情北熱南冷，藍綠昨天不約而同主攻對手優勢選區。馬英九、盧秀燕昨分別到台南輔選，對於地方戲稱「民進黨在台南派西瓜也會當選」，盧秀燕說，六都健保補助，只有台南沒有，「這個西瓜實在太貴了」。

盧秀燕說，謝龍介目前的情況與她四年前一樣，很多人都不看好，但她提出65歲以上長者全額補助健保費的政見，獲得多數民眾的肯定，「不僅贏而且還大贏20萬票」。謝龍介表示，「不要再被民進黨政府騙下去」。

馬英九昨天輔選時砲火全開，他重批民進黨執政以來倒行逆施，根本不思反省。他也批台灣防疫 韌性表現在主要53國中評比為第51名，不論口罩、快篩劑、疫苗要排隊買，民進黨卻還將防疫前指揮官陳時中推派參選台北市長。

中廣董事長趙少康批評，媒體人周玉蔻的發言是非不分，帶壞選風，已到了沒有下限地步，「投民進黨就是投周玉蔻」，是要相信慈濟、證嚴法師，還是要相信周玉蔻？

蔡英文昨晚輔選民進黨雲林縣長參選人劉建國時表示，她兩次選總統，在雲林得票達六成，這個月以來，是她第四次來到雲林，「我足想嘜贏（台語：我好想贏）」，只要團結，劉建國一定贏，希望雲林政治更正派；國民黨執政後，讓雲林找不到進步方向。

副總統賴清德昨天在台南市長黃偉哲陪同下，代表蔡英文總統贈匾給台南市中西區良皇宮與北區福隆宮，隨後趕赴嘉義市長參選人李俊俋的競選總部成立大會。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天舉行總部成立大會，民眾黨主席柯文哲擔任黃珊珊競總榮譽主委，他說，「民進黨的選舉，費用沒有上限，手段沒有下限」。柯致詞時還一度哽咽說，黃先前擔任北市防疫第一線，到萬華這麼多次，連他都擔心黃珊珊被感染，但黃還是繼續去，甚至晚上在仁愛醫院吊點滴，白天繼續上班。