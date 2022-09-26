黃珊珊借北市大場地造勢 被質疑特權

無黨籍台北市長參選人黃珊珊強調，她租借場地未耍特權。（記者許正宏／攝影）

北市長選舉「三腳督」，無黨參選的北市前副市長黃珊珊昨競選總部大會成立，因場地辦在台北市立大學博愛校區中正堂，遭議員質疑「黃珊珊辭副市長恐只是幌子，暗黑影響力還在影響北市府」，因北市大2020年校務會議才通過，學校拒絕政治競選活動，質疑特權租借場地。黃則回嗆，她只是借場地，國民黨 參選人蔣萬安不知道在學校辦過多少場。

蔣萬安辦公室則要黃珊珊對外說明借用北市大的法規依據，不要牽拖他人；民進黨參選人陳時中 僅說，不要為難基層公務人員。

台北市長柯文哲昨天也表示，黃珊珊在北市大校園舉辦競選活動，學校本來就可以出租，不過只能在出借的室內場地拿競選旗幟，不能將旗幟帶到校園的出租空間外。

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，應說明借用北市大租借規定，且不要牽拖他人。（記者余承翰／攝影）

年底選戰倒數61天，黃珊珊昨天競選總部大會成立，卻引發競選活動進入校園、行政不中立爭議。國民黨議員游淑慧質疑，學校是公共空間，可依照各校規定租借場地給外界使用，不過北市大卻是早在2020年就通過校務規定，不可以舉行政治競選活動，甚至借場地給黃珊珊舉辦造勢活動，校長前幾天才知道。

游淑慧說，她打電話詢問北市大校長邱英浩，校長竟稱他是大前天才知道學校中正堂被借給黃珊珊辦競選總部大會成立，據了解，黃辦是透過公關公司來借，教育局 則有來文表示可借，游淑慧質疑，原來黃珊珊辭職只是做了一個幌子，還是繼續寄生市府。

黃珊珊競選團隊副發言人周家宏則回嗆議員邏輯不正確。周家宏表示，議員批評黃珊珊入北市大辦競選活動是暗黑影響力，他認為議員需要哆啦A夢的「時光機」，載回到蔣萬安在學校辦過幾場競選活動才對，而且該名議員還有參加。

民進黨台北市長參選人陳時中表示，不要為難基層公務人員。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安辦公室則批評，依據北市立大學2020年9月30日公告的場地設備收費標準及管理使用要點，其中第一項就是「從事政治性集會或政黨競選活動者」；但今年9月7日台北市教育局竟行文給北市大，接著校方就政策急轉彎，黃珊珊才可以入校辦活動。

北市教育局表示，各校辦理校園場地租借，裁量都秉持公正、公平立場處理，不得有差別待遇，教育局及所屬機關學校都遵照教育基本法及公務人員行政中立法相關規定，嚴守行政中立。