柯建銘批高虹安讀博士浪費公帑 高虹安提三點自清

高虹安26日再度澄清在博士進修申請的半年期國際人才培育補助，全是自掏腰包，且資策會是一個政府出資比低於五成的財團法人。（圖：高虹安競選團隊提供）

民進黨 立院總召柯建銘近期砲火猛攻民眾黨新竹市長參選人高虹安，柯建銘在臉書千字批高虹安，高虹安今天再度澄清在博士進修申請的半年期國際人才培育補助，全是自掏腰包，且資策會是一個政府出資比低於五成的財團法人，連立法院要資料都要走正當程序，「難道民進黨團可以去函要求交出資料嗎？」

高虹安今天早上指出，昨天在民進黨新竹市長參選人沈慧虹的造勢場合，柯建銘站台之餘也還是不忘繼續批鬥高虹安，「柯建銘為什麼要一直說謊？是無知還是惡意？」高虹安今天早上提出三點澄清。

第一、「每一分錢都是公帑」是完全錯誤的，她表示，資策會前執行長吳瑞北曾公開表示，在他2013年擔任資策會執行長期間，資策會業績很突出、盈餘相當亮麗。本來高階主管可以分到許多績效獎金，但是吳瑞北執行長選擇將獎金扣下來，當成激勵年輕人的資金，鼓勵在職深造以及會內創業，而當時她兩個都有拿到。

因此，所謂高虹安博士進修申請的半年期國際人才培育補助，預算 乃來自資策會的業績盈餘，進修學費更是自掏腰包，絕非柯建銘所謂「每一分錢都是公帑」。

第二、根據立法院預算中心報告，政府占資策會捐助比例為38.61%。資策會是一個政府出資比低於五成的財團法人，所以預決算本來就不屬立院審查的範圍，只需要送營運及資金運用計畫。就連立法院要資料都要走正當程序，更何況不代表立法院的民進黨團？政府也有台積電股份，難道民進黨團可以去函要求交出資料嗎？

高虹安表示，從資策會官網上可以看到2022年度的資金運用計畫，列出了經濟部以外還有三十多個捐助機構，絕大多數都是如永豐餘、台塑、統一、東元、新光紡織、台泥、大同這類純民營私法人。難道民進黨團可以跳過政府、跳過這些純民營私法人，直接侵害股東權利，要求交付資料？

此外，從收入來看，高虹安說，資策會收入包含政府補助收入、政府委辦收入、民間委辦收入、財務收入、其他業務外收入，如果僅看業務收入，2021年民間委辦收入大概可以占到四分之一，包含工服及技轉等收入。

資策會為私法人，部分收入來自民間，部分收入來自政府，這完全不代表立院黨團可以要求私法人交付資料。高端疫苗 公司，政府收入一度達到100%，資料一樣封存，怎不見民進黨團追查？怎不限三天內函復？桃園八德運動中心的承包商「瑞助營造」，近五年承攬公共工程決標金額高達452億元台幣（約14.17億美元），難道各黨團有權力直接去函要求資料嗎？

高虹安指出，官網上近三年的受捐補助清冊中，也只有接受政府機關的「補助」而非「捐贈」。這些補助基本上都是資策會執行政府部門委託，或是向政府申請的研究計畫補助案，與資策會本身的捐助占比無關。就像是企業申請工業局科專補助，並不會因此就讓經濟部成為該公司的股東，更不可能因此主張該企業所發給員工的薪水或獎金的「每一分錢都是公帑」。

高虹安表示，柯建銘可能忘了，資策會早年成立的目的，包含推動資通訊基礎建設、資料資訊處理等，其中最重要的，是幫台灣培育資通訊人才，到產業為其所用。怎麼明明是正常不過、甚至被內部譽為典範的事情，卻在柯建銘眼裡如此充滿惡意及不堪？是不是因為新竹選舉的利益衝突，才讓你的雙眼被蒙蔽？

高虹安也批評柯建銘的荒唐說法，「枉為如此資深的立法院總召。到底是誰為了選舉而置換概念，弄得資策會人心惶惶，只為了追殺高虹安？」民進黨過去常說，不要為了選舉毀了產業，而現在又是誰在毀了公私合力的私法人資策會？

針對近期事件，高虹安表示，今天民進黨粉專再度發動攻擊，譴責高虹安說香山區是新竹市的後花園，是不懂新竹，但卻立刻被眼尖網友發現，過去林智堅和沈慧虹多次說過「香山區是新竹市的後花園」，為什麼同樣一句話，民進黨要雙重標準？堂堂一個執政黨粉專竟經營成側翼，實在枉費人民的信任，也對不起民進黨從台灣社會拿到的資源！

高虹安說，民進黨從資策會查水表，到造謠說去世界高中演講、再到香山後花園的抹黑事件，她嚴正要求民進黨必須撤除官方粉專的烏龍造謠內容，並向本人及社會大眾道歉，也請柯建銘停止無端生事的批鬥言論。