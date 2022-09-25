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下險棋？綠營：周玉蔻打蔣家 陳時中鞏固基本盤

記者林縉明、蔡晉宇／台北25日電
媒體人周玉蔻近期揭露國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過去緋聞案，被質疑是當民進黨台北市長參選人陳時中的打手。（本報資料照片）。
媒體人周玉蔻近期揭露國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過去緋聞案，被質疑是當民進黨台北市長參選人陳時中的打手。（本報資料照片）。

媒體人周玉蔻近期揭露國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過去緋聞案，被質疑是當民進黨台北市長參選人陳時中的打手，恐對選情造成衝擊。對於周玉蔻相關議題，民進黨中央並無回應；但民進黨黨務人士表示，在對手蔣萬安跟黃珊珊勢均力敵的狀態下，此事件背後可以看出陳時中陣營企圖回歸「鞏固基本盤」。

陳時中競選辦公室發言人莊瑞雄表示，藍營硬把周玉蔻跟陳時中過度連結，相信台北市民眼睛是雪亮的。

民進黨立委郭國文認為，周玉蔻聲量很大，確實會引起討論度；台北市長柯文哲本身也不是候選人，他提出的看法、說法也會引起討論，但選舉還是要回到候選人本身比較關鍵。

民進黨熟悉北市選戰黨務人士表示，周玉蔻言論看似大開「地圖砲」無的放矢，背後反映出的是陳時中陣營回歸「鞏固基本盤」的大戰略。該人士說，周玉蔻較有渲染力的發言，固然是險棋，有引發中間族群反感風險，但聲量、討論度不錯，由於訴諸對象清楚，「反蔣家」大旗有助重新鞏固綠營選票，在棄保效應施展不開的情況下，只要蔣萬安和黃珊珊勢均力敵態勢持續，民進黨仍有機會藉基本盤勝出。

九合一選舉倒數兩個月，出現各陣營互指對手抄襲、甚至各種醜聞影射等負面選舉招式。東華大學教授施正鋒表示，過去每到選舉就是操作「討厭國民黨」或「討厭民進黨」，沒有特別的意義。

施正鋒說，這次選舉，鮮少參選人提到政見、政績，可能因政績不堪檢驗，例如新竹市前市長林智堅自豪的新竹棒球場出包，桃園市羽球館天花板塌下來等，這些政治人物所謂的政績，到選舉是最好的檢驗時刻。

他認為，想要正面選舉實在是太奢侈，施政綁樁「連人品都沒有」，宣揚的政績也是拿人民的納稅錢堆疊出來，「這次挖糞、挖人品也是剛好而已」。

台北大學教授劉嘉薇則表示，這次選舉確實是第一次有最多檢視候選人學歷背景的情況，各陣營傾向透過「資訊傳播」，讓對手成為「最被討厭者」。

民進黨 陳時中 國民黨

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