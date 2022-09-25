陳時中切割周玉蔻 柯文哲：現在「戒毒」來不及了

民進黨台北市長參選人陳時中（右）7月辭去衛福部長的首次「競選」行程，就是接受周玉蔻主持的廣播專訪。（本報資料照片）

資深媒體人周玉蔻近來砲打慈濟、國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞 案，遭藍、白、黃各政黨群起砲轟，連帶要民進黨 台北市長參選人陳時中 表態；陳時中表示，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她要說什麼、不說什麼。但民眾黨主席柯文哲直言，「陳時中現在才裝不熟太慢了，就像吸毒者現在戒毒來不及了。」

周玉蔻近日的發言內容，綠營內部憂心衝擊選情。但周玉蔻昨晚仍在「辣新聞一五二」節目中公開呼籲，投給陳時中就是投給周玉蔻，喜歡周玉蔻就投給陳時中。

柯文哲表示，陳時中說他平常和周玉蔻沒有聯絡，但陳時中這三年來去上周玉蔻節目12次，就像吸毒者現在戒毒來不及，裝不熟太慢了，相信他現在是戒毒症候群很痛苦。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊也說，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪，當有人指控他的家人，用家人來做選舉操作，相信陳時中也會捍衛家人，至少該說句公道話「請不要再這樣子」，停止指控，但顯然陳時中沒有立場，表示是和周玉蔻一樣。

國民黨台北市長參選人蔣萬安說，陳時中表面上切割，實際暗地合謀，口頭上講說尊重媒體中立的發言，但大家會認為周玉蔻是中立的媒體人？台灣有多少人會相信？任何有理性的民眾，都無法接受這樣惡質的選風；陳時中被這樣惡質選風綁架，向壓力屈服，不敢說一句話，是被民進黨操控的傀儡？

蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘更指出，周玉蔻在陳時中擔任防疫指揮官時，有三次違法爭議，每次陳時中皆說交由法制組研議，最後都無下文，顯而易見的包庇。

時代力量前立委黃國昌前天痛批周玉蔻揭蔣萬安父親的緋聞案，「這已跨越文明的底線」，他昨天說，任何選舉都有負面選戰，檢驗候選人無可厚非，但「攻擊候選人父親廿年前的緋聞對象，在這場選舉有何意義？」不能濫用媒體公器到此程度，更不能成為特定政黨的打手。

陳時中說，周玉蔻是獨立個體，無法干涉她，但自己不會做這樣的攻擊，不必要的、無辜的人不用牽扯進來。

民進黨台北市議員王世堅說，「對蔡總統、陳時中而言，都是無妄之災。」因為他們從頭到尾都沒有去碰觸批評慈濟、台大，完全都沒有。而陳時中做法完全正確，不應該干涉媒體，也不方便批評。