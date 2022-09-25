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撇清為時已晚？侯漢廷舉6疑點 酸爆陳時中周玉蔻交情

記者林麗玉、胡瑞玲／台北25日電
台北市議員侯漢廷。（本報資料照片）
台北市議員侯漢廷。（本報資料照片）

媒體人周玉蔻接連爆料國民黨北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞事件，遭藍白陣營猛打民進黨參選人陳時中「投給陳時中、就是投給周玉蔻」，不過陳時中昨受訪時稱，「若大家要扣帽子，那是不是『投給蔣萬安就是投給周玉蔻？』大家就互相來扣」。台北市議員侯漢廷則說，陳時中要切割周玉蔻為時已晚。

侯漢廷也舉出六點質疑陳時中與周玉蔻的交情，第一、疫情資訊必須由指揮中心發布，其餘真假都要罰，但周玉蔻發布不用罰；第二、散播疫情假訊息最高要罰台幣300萬（約9.4萬美元），但周玉蔻發假訊息不用罰；還有平民要在日曬雨淋去醫院排隊PCR採檢，周玉蔻可以請醫生到府採檢，也不用罰；還有最新防疫政策不在指揮中心記者會公布，會在周玉蔻節目發布最新政策。

侯漢廷說，以上四點就證明周玉蔻是指揮中心垂簾太后。未來會不會陳時中也在周玉蔻節目宣告台北市政？

侯漢廷也指出，陳時中不約自己的太太小孩打疫苗，但會約周玉蔻一起打高端疫苗；3年上周玉蔻12次節目，連周玉蔻罵慈濟的當天都上節目，並在周玉蔻批慈濟時點頭附和。以上兩點，足證明「時只交蔻」。

侯更套用五月天「志明與春嬌」歌詞大酸陳時中與周玉蔻交情。陳時中：「我跟你最好就到這」，周玉蔻：「你對我已經沒感覺」，陳時中：「到這凍止你也免愛我」。過去情深意濃，如今只剩尊重，怎一個渣字了得。唉，早就提醒，「窮蔻莫追」。

侯漢廷說，陳時中只要正告，未來本人及團隊不再上周玉蔻節目、台北市政府標案不給周玉蔻及親友公司，自可釋疑。但陳不敢，因為和周交情太好，周玉蔻握有太多機密。「兩個人的愛情，已經無人看，已經無人聽」就讓年底選舉，玉時俱焚、陳亡敗蔻。

陳時中 高端疫苗 疫情

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