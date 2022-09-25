曾報導蔣孝嚴緋聞 媒體人：女主角不是前中姐張淑娟

前中國小姐張淑娟。(本報資料照片)

媒體人周玉蔻日前指國民黨 台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴，當年的緋聞 女主角是前中國小姐張淑娟，最近成為名嘴與媒體人的舌戰焦點。資深媒體人陳鳳馨在「大新聞大爆卦」節目中說，23年前「晶華開房間」該篇新聞是她寫的，蔣孝嚴的緋聞對象是「王姓女子」，並非另一位媒體人周玉蔻所提的張淑娟。

台北市議員王鴻薇昨天出席蔣萬安松山後援會成立大會受訪指出，和張淑娟很短暫時間斷斷續續通電話，她情緒是憤怒的，因為她莫名其妙無端被捲入這件事，覺得一定要採取行動，她的朋友也認為這事情絕對不能夠縱放，她也必須要捍衛自己的清白，所以她23日說堅決提告。

王鴻薇透露，張淑娟預定26日就會提告，除了周玉蔻、蔡玉真兩位之外，如果有其他人也是這樣隨之起舞，隨便亂說的話，她也會採取法律行動。

儘管張淑娟日前已表示會對周玉蔻的談話提告，但這場風波還沒告一段落的跡象。加上前立委黃國昌出面指責周玉蔻濫用社會公器，讓選戰變得下流，也引發周玉蔻開「地圖砲」，針對黃國昌、陳鳳馨等人的說法，以挖苦、嘲諷等方式回擊。

蔣孝嚴當年在總統府秘書長任內因緋聞辭職下台，讓政壇錯愕，事隔多年他的兒子出來選台北市長，緋聞變成外界追打焦點，社會各界看法不一。