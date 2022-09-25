新聞眼／選舉淪為抹黑競賽 當心反作用力

「要把選舉變成抹黑比賽，我想這樣子是太low（低級）了。」桃園市長鄭文燦回應林智堅論文抄襲事件時的一席話，如今看起來，精準得很諷刺。（本報資料照片）

「要把選舉變成抹黑比賽，我想這樣子是太low（低級）了。」桃園市長鄭文燦７月回應新竹市前市長林智堅 論文抄襲事件時的一席話，如今看起來，精準得很諷刺。

九合一選舉倒數兩個月，不僅政黨上演「查抄襲大戰」，更有媒體人及網軍針對參選人的人格大作文章，甚至翻出私領域、追溯老父老母。

本來應該「選賢與能」的民主選舉，參選人卻競相互潑髒水，使得檢視參選人公共事務的能力已非選戰首要，利用各種手段，以及未經嚴謹查證的說法打擊對手聲譽，變成選舉操盤手的當務之急。

在單一選區如縣市長選舉，因為只有一人能當選，選戰成了「零和遊戲」；當年民進黨 選戰操盤手邱義仁那句「割喉割到斷」，正是選戰「不是你死，就是我活」的血淋淋寫照。如今負面選舉當道，也成為另一種四處割喉、到處放血。

例如，林智堅被指論文抄襲，重點原本在當事人是否誠實面對；此事雖因台大認定林抄襲並撤銷學位，導致林退選桃園市長，其後卻演變成綠營亂槍打鳥式的「論文恐攻」，甚至連非論文的研究計畫案也捲入，形成政黨之間的大混戰。

部分選舉操盤手認定，只要在口水戰上壓制對方、烏賊戰策略有效，再配合大量網軍、側翼、友善媒體或意見領袖拉高聲量，就能為對手貼上負面人設標籤，摧毀人格與信用，真相已經變得不再重要；而若民眾對此埋單，被各種抹黑訊息影響判斷，選戰潑髒水之風將更盛。

只是，資訊流通的此際，隻手遮天的抹黑、誣陷，總有被揭穿的一刻，屆時，反作用力都會回到參選人及操盤者本身。選舉不是要選「吵架王」，「雄辯勝於事實」只能逞一時口快，馬上就會面臨真相檢驗。