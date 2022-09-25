吹噓高端將獲世界認可 陳時中挨轟詐騙

高端疫苗未被日本承認。(本報資料照片)

日本 即將開放外國觀光客自由行，入境觀光客須接種三劑疫苗，但高端疫苗 卻未被列入，國民黨副主席連勝文表示，前指揮中心指揮官陳時中 過去兩年不停騙大家，吹噓高端被世界承認的可能性，「是典型的詐騙集團手法」，非常可惡。

本報系聯合報報導，日本開放外國觀光客自由行後，接種高端疫苗民眾赴日須自費PCR陰性報告。連勝文痛斥，陳時中過去把德國人做的BNT疫苗說成是大陸疫苗，又吹噓與民進黨高層關係密切的高端疫苗將被世界認可，結果自打臉，這是把老百姓當「豬仔」一樣，置老百姓生命不顧。

「日本，不會是最後一個這樣做的國家，美國早就有類似限制」，國民黨高市長參選人柯志恩也在臉書發文，要求民進黨為錯誤的疫苗政策道歉。柯志恩重砲表示，疫苗接種一年，不知道保護力為何，出國還要自掏腰包多付錢，如此嚴重的政策疏失，對人民健康、財產造成損害，蔡英文總統、陳時中前部長，難道不應向民眾道歉？

台北中國時報報導，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨說，民眾相信政府選擇高端支持國產，但國產疫苗沒能得到世界認證，是政府的責任，如果答應的事沒做到，至少該跟施打高端疫苗的民眾道歉。

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，日本政府讓日本國人施打國際認可的疫苗，且堅持專業、只開放國際認證疫苗免做PCR。陳時中擔任指揮官時，雖然民眾反映打高端可能對未來出國有困難、高端採購價格也比其他疫苗高，但陳仍堅持買高端。

聯合報報導，衛福部長薛瑞元說，高端疫苗屬於次單位蛋白疫苗，與mRNA疫苗的BNT、莫德納不同，特性是副作用小，民眾選擇不同疫苗施打都有不同的理由、考量，比如說，他自己就考量身體的狀況，選擇施打四劑高端疫苗，而非考量出國不出國的原因。

至於，日本至今未將高端疫苗列入，如果接種高端疫苗民眾要前往日本，必須先自費台幣3500元(約110美元)進行PCR採檢，並取得陰性報告後才能前往，這部分衛福部是否會與日方研議？薛瑞元說，外交單位持續與日方溝通，期待溝通會有好的結果。