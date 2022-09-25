黑白集／抓抄襲 陳吉仲也被擊中，剛好而已

農委會主委陳吉仲。(本報資料照片)

農委會主委陳吉仲為民進黨 全力助攻張善政 研究案，不料陳吉仲的研究計畫，也被爆「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」。說來諷刺，這場選舉，陳吉仲儼然成了場外參戰的候選人，同樣必須嚴肅應對自己的迴力鏢。

農委會拿學術標準和比對工具檢驗張善政的研究案，高雄市議員參選人白喬茵也據此檢視陳吉仲10年前的研究案，指陳吉仲拿了農委會125萬元（約4萬美元）經費，卻抄襲台大農經系教授林國慶的研究報告。

陳吉仲反駁稱其研究案經比對重複率僅3％。但白喬茵再拋疑點，要求陳吉仲說清楚。其實，陳吉仲自證清白的比對工具和設定條件，一般民眾看不懂；但白喬茵配上比對圖片說，光肉眼看重複率就不只3％，大家很容易就看懂了。

尤其，看到蔡英文 總統下令全黨挺堅對抗台大，陳吉仲又對張善政大玩「影射殺傷力最強」把戲，民進黨團更違法濫權強索高虹安個資，白喬茵說的「難怪民主3％」，大家完全明白！

立法院長游錫堃出席崇越論文大賞頒獎典禮，開起政治玩笑說，經過這個單位審視，想必不會有抄襲問題。不過，民進黨把選舉搞成論文抄襲大賞，藍綠白抓抄襲抓得血流成河，民眾被迫參觀論文抄襲大賞，卻看不到選舉政見和城市願景。因此，吉仲也被擊中，小英論文再被協尋，剛好而已。