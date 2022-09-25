綠白壓境中台灣 藍跨縣市輔選開跑

台中市長盧秀燕24日與國民黨市議員參選人楊大鋐成立聯合競選總部。(記者余采瀅／攝影)

選戰倒數兩個月，民進黨 選在台中市辦黨慶音樂會，蔡英文 總統、副總統賴清德等黨政高層雲集，拉抬中台灣選情；民眾黨主席柯文哲 率所有黨提名參選人到彰化鹿港廟宇參拜。號稱「國民黨最強母雞」的台中市長盧秀燕，今起啟動跨縣市長輔選，本周將和新北市長侯友宜合體。

民進黨創黨36周年紀念日前夕，昨在台中市舉辦「民主36挺18」音樂會，蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌等到場，蔡英文說，「36歲的民進黨，要做最挺18歲年輕人的政黨」，所以全力推動18歲公民權修憲案；11月26日透過修憲複決，讓18歲年輕人能用選票，展現台灣人對民主的意志。

昨天音樂會造勢，新北市長參選人林佳龍，及中部五縣市參選人包括南投縣蔡培慧、彰化縣黃秀芳、苗栗縣徐定禎、雲林縣劉建國、台中市蔡其昌逐一上台，未到場的縣市長參選人透過影片挺18歲公民權。蔡英文還連趕苗栗、台南和桃園輔選，因鄭運鵬確診新冠肺炎，僅和鄭的人形立牌合體。

民眾黨昨在員林成立縣黨部。民眾黨在各縣市提名94人參選，柯文哲昨率70多人到彰化鹿港的玻璃廟「台灣護聖宮」參拜，宣誓「五不宣言」，包括不違法關說、不收懇託紅包、不收回扣、不收黑心錢、不債留子孫。

柯文哲左右開弓，抨擊民進黨執政令人失望，轉頭一看國民黨，不但令人失望還絕望，籲選民支持民眾黨給台灣新希望。

「藍營一姐」盧秀燕昨表示，先前跨縣市幫里長、議員輔選，接下來會進行縣市長級輔選，今天為台南市長參選人謝龍介站台，周五預計到高雄，與侯友宜「漢子、燕子」合體，參加柯志恩造勢晚會。

盧秀燕說，台北市蔣萬安也在她的輔選計畫中，和新北市侯市長也有幾場會合體，每周都有跨縣市輔選活動，直到投票為止。